Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş nereli ve kaç yaşındadır? Deniz Can Aktaş hangi dizi ve filmlerde oynamıştır?

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:01

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:01

Deniz Can Aktaş, FOX TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Halil İbrahim karakterini canlandırmaktadır. Birçok yurttaş oyuncunun hayatını merak ediyor. Peki Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş nereli ve kaç yaşındadır? Hangi film ve dizilerde oynamıştır?

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.



DENİZ CAN AKTAŞ KAÇ YAŞINDADIR?

Deniz Can Aktaş, 30 yaşındadır.

DENİZ CAN AKTAŞ NERELİDİR?

Deniz Can Aktaş İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Ancak aslen Kastamonu İnebolu'ludur.



DENİZ CAN AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞTIR?

Deniz Can Aktaş ilk olarak 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Seçkin karakterini canlandırmıştır. Film olarak ise sadece Bandırma Füze Kulübü dizisinde başrol olarak yer almıştır. Oyuncunun yer aldığı bütün diziler ise şöyledir:

Tatlı Küçük Yalancılar

Hayat Bazen Tatlıdır

Neredesin Birader

Avlu

Aşk Ağlatır

Menajerimi Ara

Kasaba Doktoru

Hudutsuz Sevda