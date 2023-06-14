Dev ortaklık: Nvidia GeForce Now ile Microsoft Game Pass oyunları oynanabilecek
Microsoft'un sahip olduğu Xbox Game Pass abonelik sistemindeki oyunların Nvidia GeForce Now bulut sistemine geleceği açıklandı. Artık oyuncular Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunan bütün oyunları Nvidia GeForce Now'dan oynayabilecekler.
Microsoft'un, PC Game Pass oyunlarını Nvidia'nın GeForce Now adlı bulut hizmetine getirmeyi planladığı açıklandı. Xbox yaratıcı deneyim başkanı Sarah Bond, tarafından Pazar günü Los Angeles'ta yapılan bir basın toplantısında duyurulan anlaşmanın ilerleyen aylarda devreye gireceği belirtildi.
Bond açıklamasında "Nvidia GeForce Now tarafından desteklenen tüm cihazlarda PC Game Pass kataloğunu oynayabileceksiniz" dedi.
Xbox Wire editörü Joe Skrebels ise yazısında "PC Game Pass kataloğunun düşük özellikli PC'ler, Mac'ler, Chromebook'lar, mobil cihazlar, TV'ler ve daha fazlası gibi GeForce Now tarafından yayınlanan herhangi bir cihazda oynanabilmesini sağlayacak ve önümüzdeki aylarda bunu kullanıma sunacağız" ifadelerini kullandı.
The Verge'ün haberine göre, GeForce Now üyeleri kütüphaneden sadece seçili PC oyunlarını oynayabilecek. Bu, Xbox Game Pass'te bulunan her PC oyununda bu anlaşmanın geçerli olmayacağı anlamına geliyor.
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