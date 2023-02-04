Dinozor kafalı kuş fosili bulundu

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:28

Cratonavis zhui olarak isimlendirilen bu ilkel kuş, 120 milyon yıl önce yaşamış ve ağırlığı sadece 660 gramdı. Çinli paleontologlara göre bu yırtıcı bir kuş olabilirdi. Ancak araştırmacılar fosili incelerken daha ilginç özellikler fark etti.

Cratonavis’in kuşa benzer bir bedeni olmasına karşın, yırtıcı bir dinozorunkine benzer ağır yapılı bir kafaya sahip. Sadece dişleri değil kafatasındaki açıklıklar da Tyrannasaurus rex’inkine benziyor.

Cratonavis üst gagasını, kafatasından ve çene kemiğinden bağımsız olarak hareket ettiremiyor. Bu da Cratonavis’in kafatasını daha ilkel bir hale getiriyor ve modern kuşlardan ayırıyor.