Dinozor kafalı kuş fosili bulundu
Yakın zamanda Kuzeydoğu Çin’de keşfedilen ilkel bir kuş fosili, kuşların evrimindeki yapbozun bir başka parçasına katkıda bulundu.
Cratonavis zhui olarak isimlendirilen bu ilkel kuş, 120 milyon yıl önce yaşamış ve ağırlığı sadece 660 gramdı. Çinli paleontologlara göre bu yırtıcı bir kuş olabilirdi. Ancak araştırmacılar fosili incelerken daha ilginç özellikler fark etti.
Cratonavis’in kuşa benzer bir bedeni olmasına karşın, yırtıcı bir dinozorunkine benzer ağır yapılı bir kafaya sahip. Sadece dişleri değil kafatasındaki açıklıklar da Tyrannasaurus rex’inkine benziyor.
Cratonavis üst gagasını, kafatasından ve çene kemiğinden bağımsız olarak hareket ettiremiyor. Bu da Cratonavis’in kafatasını daha ilkel bir hale getiriyor ve modern kuşlardan ayırıyor.
- Nature Ecology & Evolution, 2.01.2023.
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