Dünyanın dönüş hızı arttı! Artık daha çabuk yaşlanıyoruz...

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:50

Resmi verilere göre dünyanın dönüş hızındaki artış insanlık tarihini de etkileyecek. Son 50 yıldır kendi etrafında daha hızlı döndüğü belirlenen gezegenemizde artık 1 gün 24 saat olarak sayılmayacak.

BİLİM İNSANLARI YENİ GÜN SAATİNİ BELİRLEDİ

Daily Maily'nin haberine göre son 50 yılda dönüş hızı artan dünyada günler de artık 24 saat olarak belirlenmeyecek. Uzmanlar daha önce denenmemiş bir yola başvurarak dünyanın dönüş hızını yeniden belirledi. Bilim insanları 24 saatte yaşanacak olan hız değişimini 'negatif artık saniye'ye başvurarak değerlendirmeyi ele aldı.

GÜNLERDEN SANİYE ÇIKARTILACAK

Dünyanın hızının artmasıyla 24 saatten daha az sürede gün olmasının yaşatacağı olumsuz nedenlerden dolayı bilim insanları, arada kalan zaman farkını ortadan kaldırmak ve zamanı yeniden Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşüyle paralel hâle getirmek için saniye silip silmemeyi tartışıyor. Saniye silmek anlamına gelen 'negatif artık saniye'ye bu zamana kadar hiç başvurulmadı. Ancak atomik saatle Güneş zamanını aynı hizzada tutmak için 1970'lerden bu yana 27 'artık saniye' eklenmişti.

İNSANLIK ARTIK DAHA ÇABUK MU YAŞLANACAK?

Dünyanın ekseni etrafındaki hızının artması, insanlık için de zamanın aktığını işaret ederken, insanlığın da daha çabuk yaşlanıp yaşlanmadığı sorusunu akıllara getirdi. 1960'lardan bu yana yapılan son derece hassas zaman kayıtlarının ardından son 50 yılda Dünya'nın 24 saatten 86.400 saniye daha kısa bir sürede dönüşünü tamamladığını ortaya koydu. Dünyanın hızının artışının ardından insanlık tarihinin kısalığ kısalmayacağı net olarak belirlenemedi.