Dünyanın en büyük balık üreme alanı keşfedildi

16 Ocak 2022 Pazar, 10:10

Yuvalar yaklaşık 240 kilometre karelik bir alanda (Birleşik Krallık'taki Kettering kasabası büyüklüğünde) yoğunlaşmıştı ve bazı noktalarda metrekare başına iki yuva bulunuyordu. Her yuvada 2 bin 500'e varan yumurta vardı.

Alman araştırma gemisi Polarstern'deki araştırmacılar, gemiye bağlı halde yukarı çekilebilen ve 535 metreye kadar derine inen bir kamerayla rutin gözlemler yaparken üreme alanına tesadüfen rastladı.

Alfred Wegener Enstitüsü (Alfred Wegener Institute -AWI) 1980'lerin başından beri Weddell Denizi'nde araştırmalar yapıyor fakat bu keşfe kadar yalnızca küçük yuva kümeleri bulunmuştu.

AWI'den derin deniz biyoloğu Dr. Autun Purser, "Weddell Denizi'ndeki bu kadar devasa bir buz balığı üreme alanının daha önce keşfedilmemiş olması fikri tamamen büyüleyici" dedi.

Purser, şunları ekledi: "Birçok balık yuvasının bulunduğu muhteşem keşiften sonra üreme alanının ne kadar büyük olduğunu anlamak için güvertede bir strateji düşündük; kelimenin tam anlamıyla ucu bucağı görünmüyordu."

Araştırmacılar, üreme alanının bulunduğu bölgeyi, soğuk suyun yüzeye çıkmasıyla derindeki bölümlerin daha sıcak kaldığı, yukarı akıntı (upwelling) adı verilen bir süreç sonunda öğrendi.

Alanın Weddell fokları için popüler bir yer olduğu da tespit edildi. Araştırmacılar bir dizi foku takip etti ve dalışlarının yüzde 90'ının yuvaların çevresinde gerçekleştiğini belirledi.

Dr. Purser şunları söyledi: "Pek çok fok zamanının çoğunu balık yuvalarına yakın yerlerde geçirir."

Bunu, geçmiş takip verilerinden ve yolculuğumuzda edindiğimiz yeni izleme verilerinden biliyoruz. Yuvalar, tam olarak daha sıcak suyun derinlerde kaldığı, yukarı akıntı olayının yaşandığı yerlerde.

Bu olgular tesadüf olabilir, daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Fakat foklar hakkında kaydedilen veriler, fokların gerçekten de balık yuvalarının derinliklerine daldığını gösteriyor, dolayısıyla bu balıklarla besleniyor olabilirler.

Araştırmacılar üreme alanlarının keşfinin, Antarktika'daki deniz koruma çalışmalarının geliştirilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Weddell Denizi'nde bir Deniz Koruma Alanı (Marine Protected Area -MPA) oluşturarak insan faaliyetlerini kısıtlama önerisi yıllardır tartışılıyor fakat hâlâ Antarktika okyanus koruma kuruluşundan tam destek alınamadı.

AWI direktörü ve derin deniz biyolojisi profesörü Antje Boetius, "o bölgede balık avı yapılmaması ve yalnızca müdahalede bulunulmayan araştırmaların gerçekleştirilmesini sağlamak" için uluslararası ortakların birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Şimdiye kadar Weddell Denizi'nin bu en güneyindeki bölgenin uzaklığı ve zorlu deniz buzu koşulları bölgeyi korudu fakat okyanus ve kutup bölgeleri üzerindeki baskılar artarken, deniz korumasında çok daha azimli olmalıyız.

AWI'nin bulguları Current Biology'de yayımlandı.

Kaynak: Independent Türkçe