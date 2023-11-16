Elon Musk dediğini yapıyor; Starship için resmi onay alındı

Elon Musk'ın şirketlerinden biri olan SpaceX, Starship tarafında bazı izinlere takılıyordu. Ancak ikinci kalkış için resmi onay resmen alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:45
Elon Musk dediğini yapıyor; Starship için resmi onay alındı
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SpaceX'in Starship kalkış denemeleri için hazırlıklar sürerken, ikinci kalkış için resmi izin alındı. Starship için ilk tam kalkış denemesini geçen nisan ayında gerçekleştiren şirketin işler istediği gibi gitmemişti. 

İKİNCİ STARSHIP KALKIŞI YOLDA

Şu ana kadar yapılmış en güçlü roketlerden biri olsa da belirli bir irtifada patlama yaşanmıştı. Bu patlamanın ardından ikinci Starship kalkışı için ABD Federal Havacılık İdaresi'nden izin alınması gerekiyordu. Gerekli başvurlar yapıldıktan sonra resmi onay kısa bir süre önce geldi. 

Elon Musk da konu hakkında gerekli çalışmaların yapıldığını ve bu kalkışın yakında gerçekleşeceğini söylüyordu. Dediği oldu ve 'yeni Starship yakında fırlatılacak' paylaşımının ardından SpaceX'ten tarih geldi. 

Resmi X hesabından yapılan paylaşımda roketin 17 Kasım'da yapılacağı duyuruldu.

Eğer hava muhalefeti ya da başka bir sorun çıkmazsa roketin ikinci kalkışı yarın(17 Kasım'da) olacak.



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