Elon Musk gazetecilere seslendi: "Özgürlük istiyorsanız..."

Elon Musk'ın Twitter'ın başına geçmesinin ardından değişim başlamış, artık X olarak anılan sosyal medya ağının çehresi değişmişti. Musk, zaman zaman yaptığı açıklamalar ile de konuşuluyor. Yeni yaptığı açıklamada ise gazetecilere seslendi, ''daha fazla yazma özgürlüğü ve daha yüksek gelir isteyen bir gazeteciyseniz yazılarınızı doğrudan bu platformdan (X'ten) yayınlayın'' demişti.

Burada kastedilen şey ise X üzerinden yeni para kazanma sistemi. Bazı şartlar sunan X, artık kullanıcılarına para kazandıracak. Bunun ardından ise yeni bir gelişme yaşandı ve X, haberlerin yapıldığı paylaşımlardan bağlantı başlıklarını kaldırabileceği ortaya çıktı.

I decided to cut it because clutter — I can explain it here.



On mobile, articles look like this now (left). On desktop, they still look like how they have always looked (right).



Elon thinks articles take up too much space. He wants to eliminate any text below the image. https://t.co/RzlFTxGuLF pic.twitter.com/bOQR7Xtwoa