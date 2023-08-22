Elon Musk gazetecilere seslendi: "Özgürlük istiyorsanız..."

Elon Musk, Twitter'daki değişimi ile eleştiriliyor olsa da yeni bir açıklama yaptı ve gazetecilere seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:19
Elon Musk gazetecilere seslendi:
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Elon Musk'ın Twitter'ın başına geçmesinin ardından değişim başlamış, artık X olarak anılan sosyal medya ağının çehresi değişmişti. Musk, zaman zaman yaptığı açıklamalar ile de konuşuluyor. Yeni yaptığı açıklamada ise gazetecilere seslendi, ''daha fazla yazma özgürlüğü ve daha yüksek gelir isteyen bir gazeteciyseniz yazılarınızı doğrudan bu platformdan (X'ten) yayınlayın'' demişti. 

HABER PAYLAŞIMLARI TARAFI İÇİN DE YENİ GELİŞME VAR

Burada kastedilen şey ise X üzerinden yeni para kazanma sistemi. Bazı şartlar sunan X, artık kullanıcılarına para kazandıracak. Bunun ardından ise yeni bir gelişme yaşandı ve  X, haberlerin yapıldığı paylaşımlardan bağlantı başlıklarını kaldırabileceği ortaya çıktı.

 

Fortune Magazine'den Kylie Robinson tarafından yapılan paylaşımda özelliğin, aktif olarak test edilmeye başlandığı ve bu kullanıma açılırsa, bağlantılar tıklanabilir fotoğraflar olarak kalacak ya da üst kısma özel olarak elle yazmak gerekecek. 

Tık tuzaklarını engellemek için geliştirildiği söylenen özellik şimdiden pek sevilmemiş görünüyor.


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