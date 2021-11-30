Elon Musk tedarik zinciri konusunda uyardı

Pandemi öncesi Cybertruck adında yeni bir aracın üretileceğini açıklayan Elon Musk, teknoloji firmalarının yaşadığı soruna dikkat çekti.

30 Kasım 2021 Salı, 11:12
Elon Musk tedarik zinciri konusunda uyardı
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Tesla CEO’su Elon Musk, Cybertruck isimli yeni aracın üretiminin küresel çaptaki teknolojik tedarik zinciri sebebiyle gecikebileceğini açıkladı.

Musk, pazartesi günü Twitter’dan yaptığı açıklamada, pandemi döneminde ortaya çıkan ve üretimi etkileyen sıkıntıların henüz bitmediği konusunda uyarıda bulundu.

Musk, “En büyük zorluk tedarik zinciri, özellikle mikrodenetleyici bilgisayar çipleri. Daha önce böyle bir şey görmedim” diyerek üretimde yaşanan sıkıntıyı vurguladı. Teknolojik tedarik zinciri sıkıntısını pandeminin başında gerçekleşen tuvalet kağıdı stoğunun azalmasına benzeten Musk, teknoloji şirketlerinin aşırı düzeyde ürün siparişi vermesi sebebiyle bu düzeyde sıkıntılar yaşandığını belirtti.


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