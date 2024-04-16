Elon Musk'ın X kararı tartışma yaratacak! Ücret talep edilecek

Elon Musk, X'i satın aldığından beri bot hesaplarla ilgili hamleler atıyor ancak sorunun tam olarak önüne geçilebilmiş değil.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:41
Elon Musk'ın X kararı tartışma yaratacak! Ücret talep edilecek
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X platformu için alınan kararların bir kısmı beğenilirken, büyük bir kısmı eleştiriliyor. Elon Musk'ın kafasına göre platfromu yönettiği eleştirilerinin ışığında yeni bir karar yolda olabilir. Musk, yeni yaptığı bir açıklamayla X'e yeni kayıt olacak kişilerden gönderi paylaşmaktan tutun da beğeni ve diğer etkileşimler için 'küçük bir ücret talep edilebileceğini' söyledi. 

X'E KAYIT OLMAK PARALI MI OLUYOR?

Spam gönderiler ve bot hesaplardan X'i temizlemek isteyen Musk, yeni hesap oluşturan kullanıcılardan ilk etapta ufak bir ücret talep edilse de üç ay sonra herhangi bir ücret ödemeden gönderi paylaşabileceklerini aktardı.


Uygulamanın ne zaman devreye gireceği ise bilinmiyor. Ancak platform için geçen yılın ekim ayında Yeni Zelanda ve Filipinler'de doğrulanmamış yeni kayıt olan kullanıcılardan yıllık 1 dolarlık ücret alınmaya başlanmıştı.


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