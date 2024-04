Elon Musk'ın X kararı tartışma yaratacak! Ücret talep edilecek

X platformu için alınan kararların bir kısmı beğenilirken, büyük bir kısmı eleştiriliyor. Elon Musk'ın kafasına göre platfromu yönettiği eleştirilerinin ışığında yeni bir karar yolda olabilir. Musk, yeni yaptığı bir açıklamayla X'e yeni kayıt olacak kişilerden gönderi paylaşmaktan tutun da beğeni ve diğer etkileşimler için 'küçük bir ücret talep edilebileceğini' söyledi.

Spam gönderiler ve bot hesaplardan X'i temizlemek isteyen Musk, yeni hesap oluşturan kullanıcılardan ilk etapta ufak bir ücret talep edilse de üç ay sonra herhangi bir ücret ödemeden gönderi paylaşabileceklerini aktardı.

Elon expands on the need for the fee for new users. https://t.co/DcjCmQ2zwX pic.twitter.com/gxWVCmOSUt