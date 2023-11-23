Eminem Fortnite'ta konser verecek!
Dünyanın en ünlü rapçilerinden Eminem'in 2 Aralık tarihinde Fortnite'da konser vereceği açıklandı.
Epic Games, rapçi Eminem'in Fortnite'taki Big Bang etkinliğinde oyun içi konser vereceğini açıkladı. Ayrıca oyuncular konsere özel Slim Shady kostümü alabilecek.
Big Bang etkinliği Türkiye saati ile 2 Aralık 15.00'da yapılacak. Etkinlik kapsamında üç farklı kostüm olacak. Eminem'in "Without Me" klibindeki süper kahraman kişiliğini canlandıran Rap Boy; rapçinin takım elbise giydiği Marshall Never More ve Eminem'in eski günlerine bir gönderme yapan Slim Shady kostümü oyuna eklenecek.
Marshall Never More kostümüne sahip olanlar ve 2 Aralık'taki Big Bang etkinliğine katıldıkları taktirde kostümün Marshall Magma adlı özel bir varyantının kilidini açabilecekler.
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