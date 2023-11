Eminem Fortnite'ta konser verecek!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:13

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:13

Epic Games, rapçi Eminem'in Fortnite'taki Big Bang etkinliğinde oyun içi konser vereceğini açıkladı. Ayrıca oyuncular konsere özel Slim Shady kostümü alabilecek.

Big Bang etkinliği Türkiye saati ile 2 Aralık 15.00'da yapılacak. Etkinlik kapsamında üç farklı kostüm olacak. Eminem'in "Without Me" klibindeki süper kahraman kişiliğini canlandıran Rap Boy; rapçinin takım elbise giydiği Marshall Never More ve Eminem'in eski günlerine bir gönderme yapan Slim Shady kostümü oyuna eklenecek.

Marshall Never More kostümüne sahip olanlar ve 2 Aralık'taki Big Bang etkinliğine katıldıkları taktirde kostümün Marshall Magma adlı özel bir varyantının kilidini açabilecekler.