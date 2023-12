Epic Games 520 TL değerindeki oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:23

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:23

Epic Games, bu yılın son ayına özel bir kampanya yaptı ve bu ayın sonuna kadar her gün yeni bir oyun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Fallout 3: Game of the Year Edition ve Ghostwire: Tokyo'yu ücretsiz olarak veren Epic, 26 Aralık saat 19.00'a kadar normalde 520 TL olan The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition'ı ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC GAMES BU SEFER 520 TL'LİK OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz kalan The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition'ı bir kez ücretsiz kütüphanelerine ekledikelrinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Obsidian Entertainment ve Private Division'ın ödüllü rol yapma oyunun DLC'lerinin eklenmiş bir versiyonu. Yeniden düzenlenmiş olan oyun, büyük beğeni toplayan karakterin mutlak kötü versiyonunda oynamayı seçsen bile The Outer Worlds'ün en iyi sürümü olacak şekilde optimize edildiği aktarılıyor.

Oyuncular kendilerini galaksinin ücra köşesine bağlı bir koloni gemisindeyken kaybolduktan uzun yıllar sonra uyanarak koloniyi yok etme tehdidi taşıyan bir komplonun ortasında bulacaklar. Gizemli Gorgon Asteroidi ve Eridanos'un enfes içki imalathaneleri dahil olmak üzere Halcyon'un çeşitli gezegenlerini ve konumlarını keşfet. İktidar için yarışan çeşitli ayrılıkçılarla karşılaştıkça olmaya karar verdiğin karakter, bu oyuncu odaklı hikayenin nasıl ortaya çıkacağını belirleyecek.