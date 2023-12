Epic Games, 539 TL olan Ghostwire: Tokyo'yu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:40

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:40

Epic Games, bu yılın son ayına özel bir kampanya yaptı ve 21 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar her gün yeni bir oyun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Fallout 3: Game of the Year Edition ücretsiz olarak veren Epic, 25 Aralık saat 19.00'a kadar normalde 539 TL olan Ghostwire: Tokyo'yu ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC GAMES BU SEFER 539 TL'LİK OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz kalan Ghostwire: Tokyo'yu bir kez ücretsiz kütüphanelerine ekledikelrinde sonsuza dek sahip olmuş oluyorlar.

Tek oyunculu olan Ghostwire: Tokyo, aksiyon ve macera türünde listeleniyor. Oyunun konusu ise Tokyo'nun nüfusu ortadan kaybolmasına odaklanıyor. Bunun yanında ölümcül doğaüstü güçler sokaklarda kol geziyor. Oyuncuların becerilerini geliştirerek, insanların kayboluşunun ardındaki gerçeği açığa çıkartması ve şehri kurtarması gerekiyor.