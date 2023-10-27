Epic Games bu hafta 775 TL değerinde iki oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games, bu hafta Tandem: a Tale of Shadows ve The Evil Within 2 oyunlarını ücretsiz olarak veriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 00:52
Epic Games bu hafta 775 TL değerinde iki oyunu ücretsiz veriyor
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Epic Games kullanıcılarına bu hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Tandem: a Tale of Shadows ve The Evil Within 2 kısa süreliğine kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor.

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Burada verilen bazı oyunlar popüler ve sevilen oyunlar olabiliyorken, bağımsız yapımcı oyunları da olabiliyor. Bu hafta Tandem: a Tale of Shadows ve The Evil Within 2 oyunları ücretsiz oldu. Oyunlar, eğer bir hesabınız varsa ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.

EPIC GAMES HER HAFTA ÜCRETSİZ YENİ OYUNLAR VERİYOR

Her iki oyun da 2 Kasım tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 2 Kasım'a  kadar ücretsiz olarak alınan oyunlar, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.

Normalde 76 TL'ye satın alınabilen Tandem: a Tale of Shadow, 2021 yılında çıkış yapan bulmaca ve platform türlerinde bir oyun. Tek oyunculu olan oyunun açıklama kısmında şunlar yazıyor:

''Ünlü çocuk Thomas Kane gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Emma ve sadık oyuncak ayısı Fenton, Scotland Yard'ın vazgeçtiği soruşturmayı sürdürmeye karar veriyor. Ümitsiz ebeveynler tarafından terk edildikten sonra karanlık ve ürkütücü bir hale bürünen Kane ailesinin malikanesini birlikte tepeden tırnağa arayacaklar. Acaba gerçeği zamanında ortaya çıkarabilecek mi?''

Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i7
  • Bellek: 2 GB 
  • Ekran Kartı: NVidia GeForce MX230
  • Depolama: 12 MB

Bir diğer oyun ise normalde 699 TL'ye satılan The Evil Within 2 oluyor. Serinin ilk oyunu da geçen hafta oyunseverlere verilmişti. Hem korku hem de hayatta kalma oyunu olan The Evil Within 2 genel anlamda sevilen bir oyun.

Bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

Oyun için minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit sürümleri)
  • İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 veya daha iyisi
  • Bellek: 8 GB 
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB / AMD HD 7970 3 GB veya daha iyisi
  • Depolama: 40 GB 

Önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit sürümleri)
  • İşlemci:Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X veya daha iyisi
  • Bellek: 16 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD RX 480 8 GB veya daha iyisi
  • Depolama: 40 GB

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