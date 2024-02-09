Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak veriyor

Epic Games, ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Bu sefer Doki Doki Literature Club Plus ve Last Castle oyunlarını ücretsiz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:01
Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak veriyor
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Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunları Doki Doki Literature Club Plus ve Last Castle oldu. Doki Doki Literature Club Plus Epic'te 25 TL'ye satılıyorken, Lost Castle 76 TL'ye satılıyor.

Epic, 15 Şubat saat 19.00'a kadar iki oyunu da ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Doki Doki Literature Club Plus ve Last Castle bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Doki Doki Literature Club, tek oyunculu ve renkli dünyasında korku hikayesini barındırıyor. Oyunun Epic'te açıklamasında şunalr yazıyor:

''Kulübe hoş geldin! Eleştirmenlerce beğenilen bu psikolojik korku hikayesinde platonik aşkın için şiirler yaz ve okul romantizminin dehşetini deneyimle.''

Bir diğer oyun olan Lost Castle ise tek ya da eşli olarak oynanabilen rol yapma ve roguelike oyunu. 


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