Epic Games uygulaması Android ve iOS'ta yer alacak

Epic Games Store, yıl sonuna kadar hem Android hem de iOS cihazlar için mevcut olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:33
Epic Games uygulaması Android ve iOS'ta yer alacak
Abone Ol google-news

Epic Games Store, Android ve iOS cihazlarda yer alacak. Şirket bunu Oyun Geliştiricileri Konferansı 2024'teki State of Unreal etkinliği sırasında duyurdu. Mobil mağaza, PC sürümüyle aynı gelir paylaşımı dağılımını koruyacak. Bu ise geliştiriciler için yüzde 888 ve Epic Games için yüzde 12 oranında olacak.

Ayrıca geliştiriciler kendi ödeme sistemlerini kullanma ve uygulama içi satın alımlardan elde edilen kârın yüzde 100'ünü elinde tutma fırsatına sahip olacak. 

Apple ile arasındaki sürtüşmede yanında pek çok şirketi bulan Epic, mahkeme kararının lehine olmasının ardından bu duyuruyu yaptı.

Mobil mağazalar Now on Epic ve Epic First Run programlarını da destekleyecek.

Now On Epic kısaca, 31 Ekim 2023'ten önce başka bir üçüncü taraf mağazada veya abonelik hizmetinde piyasaya sürülen herhangi bir oyunun Epic Games Store'da piyasaya sürülmesinden sonraki ilk altı ay içinde üçüncü taraf geliştiricilere gelirin yüzde 100'ünü sunan bir teşvik programı olarak tanımlanıyor.

Epic First Run ise geliştiricilere, Epic Games Store'da ayrıcalıklı olduğu ilk 6 ay boyunca kullanıcıların uygun ürünlere yaptığı harcamalardan elde edilen gelirin yüzde100'ünü sunuyor. Belirlenen süre sona erdiğinde pay yüzde 88 geliştici, yüzde 12 Epic Games kazancı olarak dönecek.

Epic Games Store'un yıl sonuna kadar akıllı telefonlarda da kullanıma sunulması planlanıyor ve şirket, gelecekte daha fazla ayrıntı paylaşacak.


Epic Games Store haberleri Apple iOS haberleri Android ve iOS haberleri

İlgili Haberler

Apple ve Epic Games davasına destekler geliyor

Apple ve Epic Games davasına destekler geliyor
Epic Games CEO’sundan Steam patronuna hakaret

Epic Games CEO’sundan Steam patronuna hakaret
Epic Games Bahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Epic Games Bahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trabzonsporlu Thomas Meunier'den olaylı maç açıklaması: 'Fenerbahçeli oyuncular şanslıydı...'

Trabzonsporlu Thomas Meunier'den olaylı maç açıklaması: 'Fenerbahçeli oyuncular şanslıydı...'
Facebook hesap silme – Adım adım rehber

Facebook hesap silme – Adım adım rehber
AKP'nin Trabzon adayından skandal sözler: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp'

AKP'nin Trabzon adayından skandal sözler: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp'
Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’

Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’
Yaş aldıkça gençleşen 4 burç: Gençliğin sırrı onlarda saklı...

Yaş aldıkça gençleşen 4 burç: Gençliğin sırrı onlarda saklı...
Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?

Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?
Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması: 'Bir şansımız var'

Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması: 'Bir şansımız var'
Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu