Epic Games uygulaması Android ve iOS'ta yer alacak

Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:33

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:33

Epic Games Store, Android ve iOS cihazlarda yer alacak. Şirket bunu Oyun Geliştiricileri Konferansı 2024'teki State of Unreal etkinliği sırasında duyurdu. Mobil mağaza, PC sürümüyle aynı gelir paylaşımı dağılımını koruyacak. Bu ise geliştiriciler için yüzde 888 ve Epic Games için yüzde 12 oranında olacak.

Ayrıca geliştiriciler kendi ödeme sistemlerini kullanma ve uygulama içi satın alımlardan elde edilen kârın yüzde 100'ünü elinde tutma fırsatına sahip olacak.

Apple ile arasındaki sürtüşmede yanında pek çok şirketi bulan Epic, mahkeme kararının lehine olmasının ardından bu duyuruyu yaptı.

Mobil mağazalar Now on Epic ve Epic First Run programlarını da destekleyecek.

Now On Epic kısaca, 31 Ekim 2023'ten önce başka bir üçüncü taraf mağazada veya abonelik hizmetinde piyasaya sürülen herhangi bir oyunun Epic Games Store'da piyasaya sürülmesinden sonraki ilk altı ay içinde üçüncü taraf geliştiricilere gelirin yüzde 100'ünü sunan bir teşvik programı olarak tanımlanıyor.

Epic First Run ise geliştiricilere, Epic Games Store'da ayrıcalıklı olduğu ilk 6 ay boyunca kullanıcıların uygun ürünlere yaptığı harcamalardan elde edilen gelirin yüzde100'ünü sunuyor. Belirlenen süre sona erdiğinde pay yüzde 88 geliştici, yüzde 12 Epic Games kazancı olarak dönecek.

Epic Games Store'un yıl sonuna kadar akıllı telefonlarda da kullanıma sunulması planlanıyor ve şirket, gelecekte daha fazla ayrıntı paylaşacak.