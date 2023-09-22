Epic Games'in 28 Eylül'e kadar ücretsiz verdiği oyunlar

Epic Games kullanıcılarına bu hafta da ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. The Forest Quartet ve Out of Line kısa süreliğine kütüphaneye ücretsiz eklenebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:29
Epic Games'in 28 Eylül'e kadar ücretsiz verdiği oyunlar
Abone Ol google-news

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Burada verilen bazı oyunlar popüler ve sevilen oyunlar olabiliyorken, bağımsız yapımcı oyunları da olabiliyor. Bu hafta The Forest Quartet ve Out of Line oyunları ücretsiz oldu. Her iki oyun da ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.

HER HAFTA ÜCRETSİZ YENİ OYUNLAR VERİLİYOR

Oyunlar, 28 Eylül tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 28 Eylül'e kadar ücretsiz olarak alınan oyun, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.

Normalde 61 TL'ye satın alınabilen Out of Line, 2B tarzda elle çizilmiş ve bulmacalarla dolu bir macera oyunu olarak geçiyor. Out of Line, bir zamanlar evi olan Fabrika'dan (Factory) kaçmaya çalışan San'in maceralarını anlatıyor. Birden çok bölümle açığa çıkan gizemli bir dünyada geçen oyun tek oyunculu.

Bir diğer oyun da normalde 76 TL olan The Forest Qiartet oluyor. The Forest Quartet unutulmaya yüz tutmuş bir assolistin hikayesini konu alan 3B bir bulmaca oyunu. Assolistin ruhuyla oynayarak ve grubun diğer üyelerine özel 3 Bölümü tamamlayarak veda konserini vermeniz gerekiyor. 


Player Alanı
The Forest Quartet Out of Line Epic Games Epic Games ücretsiz oyunlar Epic Games ücretsiz oyunlar veriyor

İlgili Haberler

Epic Games, eylül ayı indirimleri başladı: Yeni çıkan Star Wars oyunu indirime girdi!

Epic Games, eylül ayı indirimleri başladı: Yeni çıkan Star Wars oyunu indirime girdi!
Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun belli oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun belli oldu
Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyun hangisi oldu?

Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyun hangisi oldu?

En Çok Okunan Haberler