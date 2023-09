Epic Games'in 28 Eylül'e kadar ücretsiz verdiği oyunlar

Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:29

Güncelleme: 22.09.2023 - 09:29

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Burada verilen bazı oyunlar popüler ve sevilen oyunlar olabiliyorken, bağımsız yapımcı oyunları da olabiliyor. Bu hafta The Forest Quartet ve Out of Line oyunları ücretsiz oldu. Her iki oyun da ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.

HER HAFTA ÜCRETSİZ YENİ OYUNLAR VERİLİYOR

Oyunlar, 28 Eylül tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 28 Eylül'e kadar ücretsiz olarak alınan oyun, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.

Normalde 61 TL'ye satın alınabilen Out of Line, 2B tarzda elle çizilmiş ve bulmacalarla dolu bir macera oyunu olarak geçiyor. Out of Line, bir zamanlar evi olan Fabrika'dan (Factory) kaçmaya çalışan San'in maceralarını anlatıyor. Birden çok bölümle açığa çıkan gizemli bir dünyada geçen oyun tek oyunculu.

Bir diğer oyun da normalde 76 TL olan The Forest Qiartet oluyor. The Forest Quartet unutulmaya yüz tutmuş bir assolistin hikayesini konu alan 3B bir bulmaca oyunu. Assolistin ruhuyla oynayarak ve grubun diğer üyelerine özel 3 Bölümü tamamlayarak veda konserini vermeniz gerekiyor.