Epic Games'in bahar indiriminin başlayacağı tarih sızdırıldı

Epic Games'in resmi olarak açıklamadığı ancak sızdırılan Epic Games bahar indirimleri tarihi için birkaç gün daha beklemek gerekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:04
Epic Games'in bahar indiriminin başlayacağı tarih sızdırıldı
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Epic Games de diğer oyun mağazaları gibi farklı dönemlerde indirimler yapıyor. Bu yılın bahar dönemi indirimi için resmi bir tarih açıklanmasa da Billbill-kun adlı sızıntı kaynağı 2024 yılında Epic Games'in bahar indiriminin 14 Mart'ta başlayacağını sızdırdı.

EPIC GAMES BAHAR İNDİRİMİ 2024 TARİHİ SIZDI! HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRER?

Epic Games'in 14 Mart'ta başlaması 28 Mart'a kadar sürmesi beklenen indirimlerinin hangi oyunları etkileyeceği de sızdırıldı. 

Daha önce isabetli sızıntılarıyla bildiğimiz Billbil-kun, Epic Games'in bahar indirimlerinde popüler oyunların da indirime gireceğini yazdı. EA Sports FC 24, Read Read Redemption 2, Star Wars: Jedi: Survivor, Skull and Bones, Prince of Persia: The Lost Crown gibi oyunlarda indirim bekleniyorken, daha pek çok oyunda da indirim olacak.  


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