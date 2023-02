Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:33

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:33

Epic Games geçen hafta 259 TL değerindeki Dishonored: Death of the Outsider ile 59 TL değerindeki City of Gangsters oyunlarını ücretsiz olarak sunmuştu.

OYUN 16 ŞUBAT'A KADAR ÜCRETSİZ OLARAK OYUN KÜTÜPHANESİNE EKLENİYOR

Yeni sunulan oyun ise Recipe for Disaster normalde 35 TL'ye satılıyor ancak kampanya sayesinde ücretsiz hale geldi. Oyunun açıklama kısmında ise şu ifadeler yer alıyor:

"Recipe for Disaster, çok başarılı bir restoran kurman ve yönetmen için seni zorlayan bir yönetim oyunudur. İster önceden belirlenmiş senaryolarda batan kuruluşları kurtar ister serbest oynanış modunda kendi hayallerini takip et; her durumda dikkatli bir şekilde restoran tasarlayacak, doğru çalışanları işe alacak ve yönetecek, yemek menülerini özelleştirecek ve müşterilerini etkileyecek yeni ve lezzetli yemekler icat etmek için malzemelerle deneyler yapacaksın. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Yanlış. Kargaşa dolu ve stresli bir yemek hizmet endüstrisinde bir iz bırakmak hiç kolay olmayacak.

En nihayetinde bu endüstri insanlar üzerine kurulu bir endüstri ve herkesi mutlu, motive ve mesut tutmak mucizelere kalmaz! Ekibindeki ciddi kişilik eksiklikleri ve büyük beceri farkları hizmet akışını ciddi bir şekilde bozabilir, müşterilerinin değişken davranışları ve baskın tat istekleri de seninle iyi eleştiri puanları arasındaki bariyer olabilir. Azim, iyi yönetim ve büyük tavizler ile restoranın büyüyecek, daha fazla müşteri çektikçe yeni fırsatlar ve zorluklarla karşılaşacaksın, ayrıca sağlık denetçileri ve yemek eleştirmenleri restoranına uğrayacak.

Restoran alanını genişlet, çalışanlarını geliştir ve gastronomik şöhret ile restoranının yıkımı arasındaki ince çizgide yürü. Yöntemsel olarak yaratılan adaylar havuzundan seçim yap. Her bir bireyin benzersiz davranış ve beceri seviyelerini ve bunların iş verimini, davranışları ve müşteri ilişkilerini nasıl etkilediğini değerlendir. Başarılı olacaklar mı? Ya da kattıkları değerden fazla zarar verecekler mi? Ekibinin ruh halini ve dayanıklılık gücünü yöneterek sinir bozukluğu ve hizmet ortasında işten çıkma oranlarını azalt. Bazı çalışanlar onlara verdiğin işleri sevecek ancak bazıları da bu işlerden nefret edecek! Sezgisel inşa araçları ile restoranlarının tasarımlarını ve düzenini özelleştir.

Mutfağını son teknoloji mutfak aletleriyle donat, yemek salonunu dekore et, restoranının etrafında güzel manzaralar yarat ve değerli malzemelerini koymak için depo inşa et. Ekibine işleri elle dağıt ya da çok özelleştirilebilir öncelik sistemini kullanarak herkesin çalıştığından emin ol. Gelen müşteri siparişlerini takip et ve en yüksek standartlarda yemek ve müşteri hizmeti sunmak için stratejini gerçek zamanlı olarak ayarla.

Müşterilerinin taleplerine dikkat et ve menünü bu lezzetleri sunacak şekilde düzenle. Besin gereksinimlerine, yemek alerjilerine ve sıra dışı tercihlere karşı gözünü dört aç. Çalışanlarının ve müşterilerinin talepleriyle ve şikayetleriyle nasıl iyi baş edebileceğini belirle. Duyarlı mı olacaksın yoksa taleplere karşı savaşacak mısın? Kerizler ve tiranlar işte uzun süre tutunamayacak, bu yüzden her bir durumu dikkatli bir şekilde değerlendirmen gerekecek. Özgürce orijinal tarifler yaratmak için güçlü tarif editörünü kullan ve bu tarifleri menüne ekle. Depo seviyeni yüksek tutarak ve tedarikçilerine düzenli siparişler vererek gerekli malzemelere sahip olduğundan emin ol."