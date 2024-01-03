Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun 'eleştirmenlerden tam' not aldı

Epic Games, her gün yeni bir oyun geleneğini sürdürüyor. Yüzlerce oyunu ücretsiz veren platform bu sefer A Plague Tale: Innocence oyununu sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 23:41
Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun 'eleştirmenlerden tam' not aldı
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Epic Games, her gün ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bir süredir aktif kullanıcı sayısını artırmak adına ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu A Plague Tale: Innocence oluyor. Hikayesiyle dikkat çeken oyun normalde 250 TL'ye satılıyor. Daha önce Fallout 3: Game of the Year Edition ve Ghostwire: Tokyo'nun yanı sıra Outer Worlds: Spacer's Choice Edition'ı ve Escape Academy'i ücretsiz olarak veren Epic, 4 Ocak saat 19.00'a kadar A Plague Tale: Innocence ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER GÜN YENİ BİR OYUNU ÜCRETSİZ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan A Plague Tale: Innocence'ı bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Aksiyon ve macera odaklı olan oyun tek oyunculu olarak oynanıyor. Oyunda tarihin en karanlık zamanlarında geçen yürek burkan bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Genç Amicia ve küçük kardeşi Hugo'nun kasvetli hikayesini takip ettiğiniz oyunda aynı zamanda engizisyon askerlerinden de kaçmanız gerekiyor. Karakterlerimizin etrafı fare sürüleriyle çevrili ve bu acımasız ve merhametsiz dünyada bir amaç bulma uğruna savaşacaklar.


Epic Games Epic Games 4 Ocak 2024 oyunu

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