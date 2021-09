Erdoğan, Teknofest'te muhalefete yüklendi: Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik

25 Eylül 2021 Cumartesi, 16:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te katıldı.

Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

"VARSIN BİRİLERİ..."

Erdoğan ana sahnede yaptığı konuşmada, “Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın birileri ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri gençleri ayrım yapmadan kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde karaktere, ufka sahip olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

"ÖZDE LÜMPEN BU KİFAYETSİZ GÜRUH"

"Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi, milletin gözü yerine başkalarının gözünden gören, okuyan bir kesim bulunuyor" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar, ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar, Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok kötü, çok pespaye, çok kalitesiz görürler. Bunlar, Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan sözde elit, özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar neyi başarmışsak, ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsak, bunlara rağmen başardığımızı da sizler biliyorsunuz."