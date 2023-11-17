Ertelenme kararı: Starship kalkışı pürüzlere takıldı!
Elon Musk'ın şirketlerinden olan SpaceX, Starship izinlere takılıyordu. İkinci kalkış için resmi onay alan kalkış yeni bir engele takıldı, bir gün ertelendi.
SpaceX'in Starship kalkış denemeleri için hazırlıklar sürerken, ikinci kalkış için resmi izin alınmıştı. Hatırlayacağınız üzere Starship için ilk tam kalkış denemesini geçen nisan ayında gerçekleşmişti ancak işler istendiği gibi gitmemişti.
İKİNCİ STARSHIP KALKIŞINA BİR GÜN ERTELEME
Şu ana kadar yapılmış en güçlü roketlerden biri olsa da belirli bir irtifada patlama yaşanmıştı. Bu patlamanın ardından ikinci Starship kalkışı için ABD Federal Havacılık İdaresi'nden izin alınması gerekiyordu.
Gerekli başvurlar yapıldıktan sonra resmi onay kısa bir süre önce gelmişti ancak ilk kalkışta yaşanan sorunların yaşanmaması için 63 farklı düzeltici eylem ABD Federal Havacılık İdaresi(FAA) tarafından istendi.
Burada roketin tekrar infilak olması halinde yaşanabilecek yangınların ya da diğer sorunların minimuma indirilmesi talep ediliyor. FAA, belirttiği düzeltici eylemlerin gerçekleşmemesi halinde kalkışa izin veremeyeceğini söyledi.
Bu kapsamda yapılacak fırlatmanın 18 Kasım'a yani yarına ertelendiği duyuruldu.
Starship stacked for flight. This is another chance to put Starship in a true flight environment, maximizing how much we learn.— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2023
Rapid iterative development is essential as we work to build a fully reusable launch system capable of carrying satellites, payloads, crew, and cargo… pic.twitter.com/Gkx7lKYVuz
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