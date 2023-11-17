Ertelenme kararı: Starship kalkışı pürüzlere takıldı!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 08:29

Güncelleme: 17.11.2023 - 08:29

SpaceX'in Starship kalkış denemeleri için hazırlıklar sürerken, ikinci kalkış için resmi izin alınmıştı. Hatırlayacağınız üzere Starship için ilk tam kalkış denemesini geçen nisan ayında gerçekleşmişti ancak işler istendiği gibi gitmemişti.

İKİNCİ STARSHIP KALKIŞINA BİR GÜN ERTELEME

Şu ana kadar yapılmış en güçlü roketlerden biri olsa da belirli bir irtifada patlama yaşanmıştı. Bu patlamanın ardından ikinci Starship kalkışı için ABD Federal Havacılık İdaresi'nden izin alınması gerekiyordu.

Gerekli başvurlar yapıldıktan sonra resmi onay kısa bir süre önce gelmişti ancak ilk kalkışta yaşanan sorunların yaşanmaması için 63 farklı düzeltici eylem ABD Federal Havacılık İdaresi(FAA) tarafından istendi.

Burada roketin tekrar infilak olması halinde yaşanabilecek yangınların ya da diğer sorunların minimuma indirilmesi talep ediliyor. FAA, belirttiği düzeltici eylemlerin gerçekleşmemesi halinde kalkışa izin veremeyeceğini söyledi.

Bu kapsamda yapılacak fırlatmanın 18 Kasım'a yani yarına ertelendiği duyuruldu.