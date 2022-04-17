Eski Reddit CEO'sundan 'Elon Musk' çıkışı: 'İnternetle ilgili hiçbir şey bilmiyor'

17 Nisan 2022 Pazar, 15:39

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimi şimdi de Reddit'in eski CEO’su Yishan Wong tarafından eleştirildi. Musk’ın, Twitter’ı almasından sonra platformun "acı dolu bir yer" olacağını dile getiren Eski Reddit CEO’su, Elon Musk’ın internetle ilgili görüşlerini eleştirdi.

ShiftDelete'in haberine göre; eski Reddit CEO’su Yishan Wong, Twitter’da bir ileti dizisi paylaştı.

Tesla CEO’sunun içerik denetleme ve internetteki özgür konuşmayla ilgili yanlış düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Wong ayrıca Musk’ın sorunları çözemeyeceğini, çünkü "internetle ilgili hiçbir fikri olmadığını" iddia etti.

"HİÇBİR FİKRİ YOK"

Eski CEO Yishan Wong, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması durumunda acı dolu bir platformla karşı karşıya olabileceklerini dile getirdi. "Elon bazı sorunları çözmeyecek. Bundan kesinlikle eminim. Ne için olduğu hakkında hiçbir fikri yok" dedi.

Wong’a göre günümüz sosyal medya dünyası, Elon Musk’ın istediği gibi bir yer haline gelemez. Eski internetin özgür konuşma ideallerini desteklemenin mümkün olmadığını belirten Wong, Twitter kadar büyük platformların sansür uygulamak zorunda olduğunu savundu:

"Büyük sosyal ağ platformlarında sansür kaçınılmazdır. Yeterli büyüklükte bir platform çalıştırıyorsanız, bir şeyleri sansürlemeye zorunlusunuz. Hükümetler, hatta kullanıcılar tarafından değil, sosyal ağın kendisinin ortaya çıkan dinamikleri tarafından (sansür uygulamalısınız)."

I've now been asked multiple times for my take on Elon's offer for Twitter.



So fine, this is what I think about that. I will assume the takeover succeeds, and he takes Twitter private. (I have little knowledge/insight into how actual takeover battles work or play out)



(long ??) — Yishan (@yishan) April 15, 2022

Eski Reddit CEO’su ayrıca sansürü belirleyen şeyin siyaset olmadığına dikkat çekti. Sosyal medyadaki fikirlerin temelde tehlikeli olduğunu ifade eden Wong, büyük sosyal medya platformlarının insanların kontrolden çıkmasını engellemek zorunda kaldığını belirtti.

Wong’un açıklamasına göre, Elon Musk Twitter’ı satın alsa bile, istediği düzeyde ifade özgürlüğünü sağlama şansına sahip olmayacak. İfade özgürlüğü tartışmasının ardındaki politikalar, Musk’ın şu anda inandığından çok daha zor.

Eski Reddit CEO’su ayrıca Elon Musk’ın Twitter’la uğraşmasının SpaceX ve Tesla’daki dikkatini dağıtacağını ifade etti. "Bu sadece onun zamanını ve dikkatini çekmekle kalmayacak, psikolojisine de zarar verecek" dedi.