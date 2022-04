Eski Reddit CEO'sundan 'Elon Musk' çıkışı: 'İnternetle ilgili hiçbir şey bilmiyor'

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma girişimi şimdi de Reddit'in eski CEO’su Yishan Wong tarafından eleştirildi. Musk’ın, Twitter’ı almasından sonra platformun "acı dolu bir yer" olacağını dile getiren Eski Reddit CEO’su, Elon Musk’ın internetle ilgili görüşlerini eleştirdi.

ShiftDelete'in haberine göre; eski Reddit CEO’su Yishan Wong, Twitter’da bir ileti dizisi paylaştı.

Tesla CEO’sunun içerik denetleme ve internetteki özgür konuşmayla ilgili yanlış düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Wong ayrıca Musk’ın sorunları çözemeyeceğini, çünkü "internetle ilgili hiçbir fikri olmadığını" iddia etti.

Eski CEO Yishan Wong, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması durumunda acı dolu bir platformla karşı karşıya olabileceklerini dile getirdi. "Elon bazı sorunları çözmeyecek. Bundan kesinlikle eminim. Ne için olduğu hakkında hiçbir fikri yok" dedi.

Wong’a göre günümüz sosyal medya dünyası, Elon Musk’ın istediği gibi bir yer haline gelemez. Eski internetin özgür konuşma ideallerini desteklemenin mümkün olmadığını belirten Wong, Twitter kadar büyük platformların sansür uygulamak zorunda olduğunu savundu:

"Büyük sosyal ağ platformlarında sansür kaçınılmazdır. Yeterli büyüklükte bir platform çalıştırıyorsanız, bir şeyleri sansürlemeye zorunlusunuz. Hükümetler, hatta kullanıcılar tarafından değil, sosyal ağın kendisinin ortaya çıkan dinamikleri tarafından (sansür uygulamalısınız)."

I've now been asked multiple times for my take on Elon's offer for Twitter.



So fine, this is what I think about that. I will assume the takeover succeeds, and he takes Twitter private. (I have little knowledge/insight into how actual takeover battles work or play out)



(long ??)