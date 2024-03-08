Gen bilimcilerden çarpıcı keşif: Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayar?

İster insan ister hayvan olsun, tüm türler karşı cinsi etkilemek için çeşitli şekillerde kur yapar. Türümüz bu bağlamda, nezih akşam yemekleri ya da gün batımında sahilde yapılan yürüyüşleri tercih ederken, ateşböceklerinin dünyasında bu işler yanıp sönen ışıklarla 'sinyal vererek' yürür.

Ne kadar romantik değil mi?