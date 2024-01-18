Son zamanların en fazla beğenilen 10 bilgisayar oyunu
Video oyunları, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından tutkuyla oynanan ve büyülenen bir eğlence formu haline geldi. Oyun endüstrisi, yıllar içinde birçok ikonik oyunu oyuncularla buluşturarak unutulmaz deneyimler sunmuştur. İşte son zamanların en sevilen 10 bilgisayar oyunu...
10-DREDGE
Yeni Zelandalı bağımsız geliştirici Black Salt Games'in yaptığı Dredge, başlangıçta normal bir balık tutma oyunu gibi görünüyor. Oyunda oyuncu, küçük motorlu bir tekneyle ada ada dolaşan, çeşitli balıkları yakalayan, tekne yükseltmeleri için seyahat eden, tüccarlara satabilecekleri hurdaları bulan Balıkçı'yı kontrol ediyor. Gece çöktüğünde, oyun deniz canavarlarına, hayalet gemilere ve Balıkçı'nın halüsinasyonlarıyla gelişen garip olaylara dönüşüyor.
9-DİABLO IV
Blizzard Entertainment'ın serideki dördüncü temel oyunu, Diablo IV de oyuncular, çeşitli özelleştirilebilir sınıflar (Druid, Barbarian, Rogue, Sorcerer ve Necromancer) arasından seçim yapıyor ve güzel bir şekilde işlenmiş beş bölge arasında seyahat ediyor. Oyuncu daha zorlu düşmanlarla mücadele ederken, daha iyi teçhizat ve silahlar toplayarak oyunun ana kötü karekterine ulaşıyor.
8-STAR WARS JEDI: SURVIVOR
Star Wars Jedi: Survivor, ilk oyundaki olaylardan beş yıl sonra, Jedi Şövalyesi Cal Kestis'in (Cameron Monaghan) arkadaşlarından ayrıldığı ve Saw Gerrera (Forest Whitaker) için görevler yapatığı zamandan başlıyor. İmparatorluğa tehtit eden yeni olayların çıkmasıyla eski ekibi bir araya getiren oyun, Kestis'in Jedi yolundaki kararlılığını test ediyor.
7-DEAD SPACE (REMAKE)
Motive Studio ve EA'in ikonik hayatta kalma korku oyununun yeniden yapımı, tanıdık bir hikayeyi yeniden anlatıyor. Ancak bunun sizi her köşede ne olduğunu bildiğinizi düşündürmesine izin vermeyin. Oyun, 26. yüzyılda geçiyor. Necromorphs adı verilen ölümsüz yaratıklar tarafından istila edilen, maden uzay gemisi olan USG Ishimura'yı onarma görevindeki mühendis Isaac Clarke'ı konu alıyor.
6-SUPER MARIO BROS: WONDER
Mario için büyük bir yıl oldu. Cesur tesisatçı sadece 2023'ün en büyük film hitlerinden birinde rol almakla kalmadı, aynı zamanda yılın en iyi oyunlarından biri oldu. Oyuncular Mario, Luigi, Prenses Peach, Prenses Daisy, Toad, Toadette, Nabbit ve Yoshi arasından seçim yaparak Çiçek Krallığı'nı keşfe çıkıyor.
5.RESIDENT EVIL (REMAKE)
Capcom'un Resident Evil serisi içindeki en iyi oyunlarından biri olan Resident Evil 4'ün yeniden yapımı, orijinalin ününü daha da hak eden bir güncelleme sunuyor. Oyun, aksiyon odaklı orijinal hikayeyi koruyarak ABD Ajanı Leon S. Kennedy'nin İspanya'daki Los Illuminados tarikatından ve Las Plagas virüsünden Başkan'ın kızı Ashley Graham'ı kurtarma çabasını güncelliyor.
4-SPIDER-MAN 2
Insomniac'ın Spider-Man ve Spider-Man: Miles Morales'İn devamı olan Spider-Man 2, önceki oyunların temalarını ileri taşıyan yönüyle oyunculardan tam not aldı. Oyuncu, hem Peter Parker hem de Miles Morales'ı kontrol eder.
3-THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KİNGDOM
2017'nin Breath of the Wild oyununun devamı olan Tears of the Kingdom, Oyun, Link ve prenses Zelda'nın kalenin altındaki bir mağarada Zonai kalıntılarını araştırdıklarında, mumyalanmış Ganondorf'un uyanışına tanık olmaları ve dünyayı kurtarmalarını konu alıyor. Tears of the Kingdom, mağaraları ve gökyüzü adalarını keşfetmeye ek olarak açık dünya yönünü genişletti. Link'in hareketi ve savaşının akıcılığı, yeni güç artışlarıyla birleşerek, Hyrule'ü gezmenin eğlenceli ancak doğal olarak zorlayıcı bir deneyim haline gelmesini sağladı.
2-BALDUR'S GATE 3
Larian Studios'un Baldur's Gate serisinin üçüncü oyunu, Dungeons & Dragons temelli açık dünya RPG'sini yeni zirvelere taşıyor. Oyuncular, 12 sınıf arasından seçim yaparak solo veya çok oyunculu maceralara katılıyor. Oyun, dinamik karakter karmaşıklığı, derin diyaloglar ve özgür oynanış ile öne çıkıyor. NPC karakterlerin öldürülmesi bile hikayenin ilerlemesini engellemeden mümkün.
1-ALAN WAKE II
Alan Wake II, 13 yıl aradan sonra deavm oyunuyla bu yıl geridi döndü. Bright Falls kasabasındaki gizemli bir tarikatı araştıran FBI Ajanı Saga Anderson ve Alan Wake'in Karanlık yerden kurtulma çabalarını konu alıyor. İki karakterin gerçekliklerini sorgulaması, detaylı anlatım ve karanlık atmosferle birleşiyor.
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