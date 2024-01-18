Son zamanların en fazla beğenilen 10 bilgisayar oyunu

9-DİABLO IV

Blizzard Entertainment'ın serideki dördüncü temel oyunu, Diablo IV de oyuncular, çeşitli özelleştirilebilir sınıflar (Druid, Barbarian, Rogue, Sorcerer ve Necromancer) arasından seçim yapıyor ve güzel bir şekilde işlenmiş beş bölge arasında seyahat ediyor. Oyuncu daha zorlu düşmanlarla mücadele ederken, daha iyi teçhizat ve silahlar toplayarak oyunun ana kötü karekterine ulaşıyor.