Son zamanların en fazla beğenilen 10 bilgisayar oyunu

3-THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KİNGDOM

2017'nin Breath of the Wild oyununun devamı olan Tears of the Kingdom, Oyun, Link ve prenses Zelda'nın kalenin altındaki bir mağarada Zonai kalıntılarını araştırdıklarında, mumyalanmış Ganondorf'un uyanışına tanık olmaları ve dünyayı kurtarmalarını konu alıyor. Tears of the Kingdom, mağaraları ve gökyüzü adalarını keşfetmeye ek olarak açık dünya yönünü genişletti. Link'in hareketi ve savaşının akıcılığı, yeni güç artışlarıyla birleşerek, Hyrule'ü gezmenin eğlenceli ancak doğal olarak zorlayıcı bir deneyim haline gelmesini sağladı.