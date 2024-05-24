Game Pass'e gelecek Call of Duty Oyunu Black Ops 6'dan fragman
Merakla beklenen yeni Call of Duty oyunu için iki yeni fragman yayınlandı. Oyunla ilgili sızıntılar dışında pek de bilgimiz yoktu, fragman bu açlığı doyuruyor.
Yeni Call of Duty oyunu için yeni yayınlanan fragmanlar oyuna dair bazı fikirlerin oluşmasını sağlıyor. Buna göre oyun çok daha iyi grafiklere ve gerçekçi karakter tasarımlarına sahip. Her iki fragman da CharlieIntel isimli X hesabı tarafından paylaşıldı.
CALL OF DUTY BLACK OPS 6 İÇİN YENİ BİLGİLER PAYLAŞILDI
Fragmanlar ise şu şekilde:
BREAKING: The first Call of Duty: Black Ops 6 teaser is here ??— CharlieIntel (@charlieINTEL) May 22, 2024
New website found: https://t.co/8B9C5QIKur pic.twitter.com/JcW4mhTHDh
BREAKING: Another teaser video for Call of Duty: Black Ops 6 is live— CharlieIntel (@charlieINTEL) May 22, 2024
This video is on Channel 2 of the website: https://t.co/xkFAl0oiEk pic.twitter.com/b7M52O4qXQ
Bu fragmanların hemen ardından oyun için resmi bir duyuru yapıldı. Oyun, 9 Haziran’da gerçekleştirilecek Xbox etkinliğinde resmen duyurulacak. Oyunun aynı zamanda buzlanmış bir posteri de paylaşılmıştı.
Oyunun resmi internet sitesi için oyunla ilgili bazı ayrıntıları paylaştığı bir blog gönderisi yayınladı.
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