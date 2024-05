Game Pass'e gelecek Call of Duty Oyunu Black Ops 6'dan fragman

Yeni Call of Duty oyunu için yeni yayınlanan fragmanlar oyuna dair bazı fikirlerin oluşmasını sağlıyor. Buna göre oyun çok daha iyi grafiklere ve gerçekçi karakter tasarımlarına sahip. Her iki fragman da CharlieIntel isimli X hesabı tarafından paylaşıldı.

Fragmanlar ise şu şekilde:

BREAKING: The first Call of Duty: Black Ops 6 teaser is here ?? New website found: https://t.co/8B9C5QIKur pic.twitter.com/JcW4mhTHDh

BREAKING: Another teaser video for Call of Duty: Black Ops 6 is live



This video is on Channel 2 of the website: https://t.co/xkFAl0oiEk pic.twitter.com/b7M52O4qXQ