Game Pass'e gelecek Call of Duty Oyunu Black Ops 6'dan fragman

Merakla beklenen yeni Call of Duty oyunu için iki yeni fragman yayınlandı. Oyunla ilgili sızıntılar dışında pek de bilgimiz yoktu, fragman bu açlığı doyuruyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 14:07
Game Pass'e gelecek Call of Duty Oyunu Black Ops 6'dan fragman
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Yeni Call of Duty oyunu için yeni yayınlanan fragmanlar oyuna dair bazı fikirlerin oluşmasını sağlıyor. Buna göre oyun çok daha iyi grafiklere ve gerçekçi karakter tasarımlarına sahip. Her iki fragman da CharlieIntel isimli X hesabı tarafından paylaşıldı.

CALL OF DUTY BLACK OPS 6 İÇİN YENİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Fragmanlar ise şu şekilde:

Bu fragmanların hemen ardından oyun için resmi bir duyuru yapıldı. Oyun, 9 Haziran’da gerçekleştirilecek Xbox etkinliğinde resmen duyurulacak. Oyunun aynı zamanda buzlanmış bir posteri de paylaşılmıştı.

Oyunun resmi internet sitesi için oyunla ilgili bazı ayrıntıları paylaştığı bir blog gönderisi yayınladı.


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