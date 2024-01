Gerçekten çok ilginç; dil ile kontrol edilebilen mouse tanıtıldı

İlginç teknolojilerin karşımıza çıktığı CES 2024 devam ederken, MouthPad adı verilen bir cihaz tanıtıldı. Cihaz daha önce geçen yılın nisan ayında karşımıza çıkmıştı. Augmental Technologies isimli bir şirket daha önce de gündem olan ürünü CES 2024'te gösterdi.

Ürün özellikle felç ve benzeri rahatsızlıklar sonucu telefon ve bilgisayar gibi cihazları elleriyle kontrol edemeyen kişileri hedefe alıyor.

Ağıza yerleştirilerek neredeyse tamamen görünmez olan bu ürüne şirket 'Mouthpad' adını verdi. Ağza takılan bir damaklık ile kontrol sunan cihaz, basınca duyarlı bir yüzeye sahip ve ağızın üst kısmına yerleştiriliyor. Gezinme ve tıklama ise gerçek zamanlı olarak takip edilen dil hareketleri ile gerçekleşiyor.

Şirket tarafından paylaşılan aşağıdaki videoda da açıkça görüldüğü gibi cihazı takan kişiler, dil hareketleriyle Google Haritalar'ı bunun gibi bazı uygulamaları, açabilir ve imleç kontrolü yapabilir:

Today, we unveil the first public demo of the MouthPad^: smart mouthware for hands-free computer control.



Witness Corbin swiftly navigate Google Maps on his phone using only subtle tongue movements.



Cursor control, clicks, and swipes: full access. pic.twitter.com/ogX0DUmJE3