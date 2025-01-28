Gözler açık uyumak bilinenden daha yaygın olabilir

Yayınlanma: 28.01.2025 - 20:41

Güncelleme: 28.01.2025 - 20:41

Eğer gece lagoftalmisi olan biriyle aynı yerde uyuduysanız ve bu durum hakkında önceden uyarılmadıysanız, muhtemelen bu deneyimi biraz tedirgin edici bulmuş olabilirsiniz. Bu rahatsızlığa sahip kişiler uyurken gözlerini tam olarak kapatmazlar ve bu da daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamış olanlar için büyük bir şok olabilir. Ancak genellikle zararlı bir rahatsızlık değildir ve tahmin ettiğinizden daha yaygındır.

Chip'in aktardığına göre Lagoftalmos, yani gözlerini tam olarak kapatamama, çeşitli biçimlerde ve farklı derecelerde görülebilir. Kelime, tavşanların üçüncü göz kapakları sayesinde gözleri açık uyuyabildikleri gözlemi nedeniyle, Yunanca “tavşan” anlamına gelen lagos kelimesinden gelir. İnsanlarda gece lagoftalmisi, özellikle uyku sırasında gözlerin açık kalması anlamına gelir.

Bu tuhaf olgunun raporları çok uzun zaman öncesine dayanıyor. Örneğin bir anlatıya göre, MÖ ikinci yüzyılın sonu ve üçüncü yüzyılın başında yaşamış olan eski Çin askeri lideri General Zhang Fei, gözleri açık uyuduğu için suikastçıları geçici olarak uzak tutmayı başarmış.

Kesin bir oran yok

Bu durum, gözleri kapalı olarak uyuyan çoğumuz için oldukça şaşırtıcı olsa da, bu konuda çok fazla bilimsel çalışma bulunmuyor. Örneğin, ABD’de 7 yaşında bir hastaya ait 2019 tarihli bir vaka raporunda, “tıbbi literatürde nadiren bildirildiği, epidemiyoloji veya klinik özellikleri hakkında çok az şey bilindiği” belirtiliyor.

Bu çalışmada yetişkinlerin yaklaşık yüzde 5’inin gece lagoftalmisinden etkilendiği söyleniyor olsa da, bu tahminler çalışmadan çalışmaya değişiyor, bazıları insanların yüzde 20’sinin gözleri açık uyuduğunu öne sürüyor ve birçok kişinin bu şekilde uyuduklarından haberdar olmayabileceklerini belirtiyor.

Bu durumun çeşitli olası nedenlerinin arasında göz yaralanmaları, yüz sinirlerinin felce uğramasına neden olan durumlar ve daha nadiren bulaşıcı hastalıklar yer alıyor. Bazı kişilerde gözlerin kapanmasını zorlaştıran anatomik faktörler bulunur ve genellikle gözlerin dışarı doğru çıkmasına neden olan Graves hastalığı bir örnek olarak verilebilir.

Medical News Today’in belirttiğine göre lagoftalmos genellikle gözlerde ciddi komplikasyonlara veya hasara yol açmaz. Uykunuzu etkileyebilmesinin yanı sıra en büyük sorun, gözlerin göz kapağı tarafından uzun süre korunmadan kalması durumunda hızla kuruyabilmesidir.