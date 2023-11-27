Grand Theft Auto 6 hakkında şimdiye kadar bilinen bütün bilgiler

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:40

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:40

Son on yılın en büyük oyunu olan Grand Theft Auto V'in ardından, Rockstar Games'in merakla beklenen devam oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte şu ana kadar bilinenler:

GTA 6 FRAGMANI:

Rockstar Games, GTA 6 için yeni bir fragmanın Aralık ayında yayınlanacağını duyurarak hayranları heyecanlandırdı. Fragmanın, şirketin 25. yıldönümüne denk gelmesi bekleniyor. Fragmanın yayın tarihi henüz açıklanmasa da, 7 Aralık'ta düzenlenecek olan 2023 Oyun Ödülleri sırasında yayınlanabileceği hakkında iddialar bulunuyor.

Rockstar Games Başkanı Sam Houser, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Aralık ayının başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı bildirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri hepinizle paylaşacağımız daha uzun yıllar için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser — Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ:

GTA 6 için henüz resmi bir çıkış tarihi belirtilmemiş olsa da, bazı oyun habercilerinin tahminlerine göre 2025 yılında çıkış yapacak. Rockstar'ın sahibi Take-Two'nun CEO'su ve Başkanı Strauss Zelnick, şirketin 2025 mali yılında önemli başarılar elde etmeyi planladığını belirtti. Bu durum, GTA 6'nın en geç Mart 2025'e kadar piyasaya sürülebileceği anlamına gelebilir.

GTA 6 HARİTASI VE OYNANIŞ:

Bloomberg'de yer alan habere göre, GTA 6'nın haritası, serinin önceki oyunu GTA Vice City'deki gibi Miami'de geçecek. Oyun, 2000'lerin ikonik oyunu GTA Vice City'ye geri dönerek, daha fazla iç mekan ve büyük bir harita sunacak. İddialara göre, oyunun ana karakterleri arasında Bonnie ve Clyde adında bir çift bulunacak. Bu durum eğer gerçekleşirse serideki ilk oynanabilir kadın karakter eklenmiş olacak.

GTA 6 haritasının, önceki oyundan daha büyük olması bekleniyor ve Florida'nın simge yapılarını içerebileceği düşünülüyor. GTA 6 Reddit sayfasında yapılan analizlere göre, harita GTA V'in Los Santos'undan daha geniş olacak ve Florida'nın diğer eyaletlerine ziyaret imkanı sunacak.