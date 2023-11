Grand Theft Auto 6 hakkında şimdiye kadar bilinen bütün bilgiler

Son on yılın en büyük oyunu olan Grand Theft Auto V'in ardından, Rockstar Games'in merakla beklenen devam oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte şu ana kadar bilinenler:

Rockstar Games, GTA 6 için yeni bir fragmanın Aralık ayında yayınlanacağını duyurarak hayranları heyecanlandırdı. Fragmanın, şirketin 25. yıldönümüne denk gelmesi bekleniyor. Fragmanın yayın tarihi henüz açıklanmasa da, 7 Aralık'ta düzenlenecek olan 2023 Oyun Ödülleri sırasında yayınlanabileceği hakkında iddialar bulunuyor.

Rockstar Games Başkanı Sam Houser, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Aralık ayının başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı bildirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri hepinizle paylaşacağımız daha uzun yıllar için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser