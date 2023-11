GTA 6'dan sızdığı söylenen videolar heyecanlandırıyor

Rockstar Games'in imzasını taşıyacak yeni GTA 6 için bu hafta tanıtılacak yorumları yapıldı. Oyun daha tanıtılmamış olsa da hakkında çıkan haberler de bitmek bilmiyor. Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla karakterler ve NPC'ler kendilerine ne olduğuna bağlı olarak farklı hareket edebilecekleri ve animasyonlar hava durumundan, yaralanmalardan, enerji seviyelerinden ve diğer birçok şeyden etkilenecekleri iddia edilmişti.

X platformunda yer alan bir hesap GTA 6'da oyun içinden görüntüler olduğunu iddia ettiği paylaşımlar yaptı. Buna göre oyunun haritası bugüne kadarki en büyük harita olacakken, aynı zamanda daha önce de söylendiği gibi çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunulacak.

You can see how big the map is from this video #GTA6 #GTA6LEAK pic.twitter.com/KZnI0UEAre