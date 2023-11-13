GTA 6'dan sızdığı söylenen videolar heyecanlandırıyor

GTA 6 için yıllardır süren bekleyişin kısa bir zaman sonra sona ereceği tahmin ediliyor. Ancak yeni bazı sızıntılar var. Bunlara göre oyun çok gerçekçi olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:37
GTA 6'dan sızdığı söylenen videolar heyecanlandırıyor
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Rockstar Games'in imzasını taşıyacak yeni GTA 6 için bu hafta tanıtılacak yorumları yapıldı. Oyun daha tanıtılmamış olsa da hakkında çıkan haberler de bitmek bilmiyor. Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla karakterler ve NPC'ler kendilerine ne olduğuna bağlı olarak farklı hareket edebilecekleri ve animasyonlar hava durumundan, yaralanmalardan, enerji seviyelerinden ve diğer birçok şeyden etkilenecekleri iddia edilmişti. 

GTA 6 HAKKINDA YENİ SIZINTILAR

X platformunda yer alan bir hesap GTA 6'da oyun içinden görüntüler olduğunu iddia ettiği paylaşımlar yaptı. Buna göre oyunun haritası bugüne kadarki en büyük harita olacakken, aynı zamanda daha önce de söylendiği gibi çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunulacak.


6 milyona yakın görüntülenen bu paylaşımda bir metro sahnesi yer alıyor. Miami metro hattının neredeyse gerçekçi bir tasarımını sunduğu aktarılan oyunun bu bölümü bile oyunseverleri heyecanlandırmaya yetti.

Bir diğer paylaşım da şu oldu:

 Oyuna yönelik bazı fikirler veren diğer paylaşımlar da şöyle:

 


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