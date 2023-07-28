Güneş'le ilgili en büyük gizem çözüldü
Bilim insanları Güneş'in korona adı verilen dış atmosferini açıklanamayacak derecede sıcak kılan etmeni sonunda bulduklarını söylüyor.
Bilim camiası onlarca yıldır koronanın 1 milyon derecenin üzerindeki sıcaklıklara nasıl ulaştığını açıklamaya çalışıyor. Zira Güneş'in yüzeyi 6 bin derece.
Korona katmanın yıldızın içindeki ısı kaynağından daha uzakta olması nedeniyle aslında daha soğuk olması gerektiği düşünülüyor.
SICAKLIK FARKINI AÇIKLAMAK İÇİN FIRSAT
Bu durum, uzun zamandır Güneş'le ilgili en büyük gizem olarak görülüyor.
Independent Türkçe tarafından aktarılan bilgilerde Avrupa liderliğinde işletilen Güneş gözlem aracı Solar Orbiter'in yeni gözlemleri, bu gizemli ısınmanın arkasında ne olabileceğine dair ipuçları verdi.
Uzay aracının Güneş tarafından yayılan yüksek enerjili ultraviyole ışığı algılayan EUI adlı kamerası tarafından çekilen görüntüleri inceleyen bilim insanları, yıldızın yüzeyinde dönen ve hızlı hareket eden küçük ölçekli manyetik dalgalar keşfetti.
Hesaplamalara göre bu hızlı salınımlı dalgalar atmosferdeki yüksek sıcaklığı açıklayabilecek kadar enerji üretiyor.
Bilim insanları önceki senelerde daha yavaş manyetik dalgalar saptamıştı. Ancak bunlar Güneş yüzeyi ve dış atmosfer arasındaki muazzam sıcaklık farkını açıklamaya yetecek kadar enerji üretmiyordu.
Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi'nden Tom Van Doorsselaere, "Geçen 80 yılda astrofizikçiler bu sorunu çözmeye çalıştı" diye konuştu.
Aynı zamanda hakemli bilimsel dergi Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan çalışmanın ortak yazarı olan fizikçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Artık koronanın manyetik dalgalar tarafından ısıtılabileceğine dair giderek daha fazla kanıt ortaya çıkıyor.
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