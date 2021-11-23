Her şeyi görüntüleyebilen kamera üretildi: Su taneciğinden, iç organlara...
Northwestern Üniversitesi'nde tasarlanan yeni holografik kamera, katı ve opak her şeyi görüntüleyebiliyor. Henüz prototip aşamada olan teknolojinin, gelecekte trafik kazalarının önlenmesine etkili olması bekleniyor.
ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesi'ndeki mühendisler, havadaki su taneciğinden iç organlara kadar uzanan geniş bir skalada farklı katı ve opak nesneleri görüntüleyebilen bir kamera tasarladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, kameranın 'sentetik dalga boyu holografisi' adı verilen bir ışık yakalama sistemine sahip olduğu belirtildi.
Açıklamada, kameranın lazer ışığını gizli nesnelere dağıttığı ve sonrasında bir yapay zekanın nesneleri görüntülemek için sinyalleri yeniden oluşturduğu kaydedildi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Northwestern'de yürütülen araştırmanın bulguları Nature dergisinde yayınlandı.
İÇ ORGANLARI DAHİ GÖRÜNTÜLÜYOR
Holografi yönetminin, bilim insanlarının iç organları dahi görmesine izin vermesi sebebiyle otomobiller için erken uyarı navigasyon sistemlerinde veya invaziv olmayan tıbbi görüntüleme için kullanılabileceği düşünülüyor.
Henüz prototip aşamada olan teknolojinin, gelecekte trafik kazalarının önlenmesine etkili olması bekleniyor.
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