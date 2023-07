Hubble'dan şiddetli bir geçmişe sahip "galaktik sükunet adası"

Hubble Uzay Teleskobu, uzaktaki bir sarmal galaksinin yüzü dönük fotoğrafını yakaladı. 24 Temmuz'da yayımlanan görüntüde yer alan galaksi, UGC 12295 adıyla biliniyor.

Fotoğraf, merkezden çıkan iki farklı sarmal kolun nefes kesici görüntüsünü sunuyor. Bu kollardan uzanan kollar, yıldız oluşumu sebebiyle mavi görünürken biraz daha sönük duruyor.

Independent Türkçe'de yer alan haberde galaksi, Dünya'dan yaklaşık 192 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. ESA fotoğrafı "galaktik sükunet adası" başlığıyla yayımlasa da galaksinin şiddetli bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Zira UGC 12295 yakın zamanda son derece şiddetli bir süpernovaya ev sahipliği yaptı. ESA yetkilileri, süpernovanın ilk kez 2015'te tespit edildiğini bildirdi.

Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlamasına süpernova deniyor. Bir süpernovanın parlaklığı Güneş'in parlaklığının yüz milyon katına varabiliyor. Fazlasıyla güçlü olan bu patlamalar, büyük miktarda maddeyi uzaya fırlatıyor.

ESA, süpernova tespitinin ardından iki gökbilimci ekibinin galaksiyi incelediğini duyurdu. Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3'ü kullanan ekipler, süpernovanın geride bıraktığı kalıntıları ve komşu bölgelerdeki süpernovaları inceledi.

Uzmanlar, süpernova kalıntılarını gözlemlemenin evrende maddenin evrimini ve yıldız sistemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğini belirtti.

