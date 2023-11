İnsanların neden iki burun deliği vardır? İnsan burnunun tasarımında yatan gizem

Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:40

Güncelleme: 13.11.2023 - 12:40

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanların neden iki burun deliğine sahip olduğu konusunda bir açıklama yapıldı. Bu araştırmaya göre, her iki burun deliğimiz de birbirinden bağımsız olarak çalışıyor ve kendi özel koku alma duyusuna sahip.

Araştırma, Current Biology dergisinde yayımlandı.

Araştırma, önceki hayvanlar ve insanları kapsayan çalışmalara dayanıyor ve beynimizin her bir burun deliğinden gelen girdiyi ayrı ayrı işleme kapasitesine sahip olabileceğini ve aynı zamanda belirli bir kokuya karşı tutarlı bir algı oluşturabileceğini öne sürüyor.

Pennsylvania Üniversitesi, Barrow Nöroloji Enstitüsü ve Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, beyin elektrodu implantasyonu yapılmış 10 epilepsi hastasıyla işbirliği yaparak bu fenomeni daha derinlemesine incelemeye karar verdiler. Deneyler sırasında katılımcılara üç farklı koku yanı sıra bir burun deliğinden, diğerinden ya da her ikisinden aynı anda saf hava kontrolü uygulandı.

Daha sonra denekler, kokuyu tanımlarken hangi burun deliğini (sol, sağ veya her ikisi) kullandıklarını belirtirken, araştırmacılar elektrotlar aracılığıyla beyin tepkilerini kaydettiler.

Çalışmadan bir dizi şaşırtıcı gözlem ortaya çıktı.

Aynı koku her bir burun deliğine ayrı ayrı sunulduğunda, ortaya çıkan beyin aktivitesi benzer ancak aynı olmayan örüntüler göstererek bir dereceye kadar bağımsızlığa işaret etti. Dahası, her iki burun deliğinden aynı anda kokuya maruz kalmak iki farklı beyin aktivitesi patlaması yarattı ve burun deliklerinin her zaman birbiriyle senkronize çalışmayabileceğini ortaya çıktı.

Çalışma ayrıca, her iki burun deliğinin kullanılmasının kokuların tanımlanmasını geliştirdiğini ve sürecin daha hızlı gerçekleştiğini ortaya koyarak, iki göze veya kulağa sahip olmanın faydalarına benzer şekilde, iki burun deliğinin avantajlı doğasını ima etti.