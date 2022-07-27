Instagram Başkanı'ndan 'Eski Instagram geri gelsin' diyenleri kızdıracak açıklama
Eski Instagram'ın geri gelmesi için başlatılan imza kampanyası sonrası platform başkanı Adam Mosseri bir açıklama yaptı. Ancak Mosseri'nin açıklaması pek de sevindirici olmayan cinstendi. İşte ayrıntılar...
Son zamanlarda özellikle TikTok’a rakip olmak için video tarafına yoğunlaşan ve eleştiri toplayan özellikler yayımlayan Instagram, sürpriz bir karşı kampanya ile karşılaştı. Pek çok Instagram kullanıcısı, ‘Instagram’ı Yeniden Instagram Yapın’ isimli bir imza kampanyası başlattı ve imzalarını attı.
ÜNLÜLER DESTEK VERMİŞTİ
WebTekno'nun aktardığı habere göre; üstelik bu kampanyaya destek verenler arasında Instagram’da en fazla takipçiye sahip olan ikinci kişi Kylie Jenner ile Kim Kardashian da yer aldı.
EN TEPEDEN YANIT GELDİ
Instagram’dan paraya para demeyen bu iki ismin bile platforma karşı çıkması haliyle cevap gerektiren bir konuydu.
Beklenen cevap da en üst yerden, Instagram’ın başkanı Adam Mosseri’den geldi.
???? There’s a lot happening on Instagram right now.— Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022
I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.
Please let me know what you think ???? pic.twitter.com/x1If5qrCyS
"PLATFORM GİDEREK DAHA FAZLA VİDEOYA KAYACAK"
Mosseri, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Instagram'da yeni görülmeye başlayan tam ekran akış sayfasına değindi. Pek çok kullanıcıdan eleştiri toplayan yenilik hakkında Mosseri, özelliğin şu anda iyi bir durumda olmadığını paylaştı.
Fakat bunu dolaylı bir şekilde özelliğin test aşamasında olmasına bağladı.
Yeni akışın kaldırılacağına dair net bir açıklama yapmazken, kullanıcıları sinirlendirecek bir açıklamada daha bulundu:
“Net olmak istiyorum, fotoğrafları desteklemeye devam edeceğiz. Bu bizim mirasımızın bir parçası. Ben fotoğrafları seviyorum ve pek çoğunuzun da sevdiğini biliyorum. Fakat dürüst olmam gerek, Instagram’ın giderek daha fazlasının videoya dönüşeceğini düşünüyorum.”
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