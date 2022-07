Instagram Başkanı'ndan 'Eski Instagram geri gelsin' diyenleri kızdıracak açıklama

Son zamanlarda özellikle TikTok’a rakip olmak için video tarafına yoğunlaşan ve eleştiri toplayan özellikler yayımlayan Instagram, sürpriz bir karşı kampanya ile karşılaştı. Pek çok Instagram kullanıcısı, ‘Instagram’ı Yeniden Instagram Yapın’ isimli bir imza kampanyası başlattı ve imzalarını attı.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; üstelik bu kampanyaya destek verenler arasında Instagram’da en fazla takipçiye sahip olan ikinci kişi Kylie Jenner ile Kim Kardashian da yer aldı.

Instagram’dan paraya para demeyen bu iki ismin bile platforma karşı çıkması haliyle cevap gerektiren bir konuydu.

Beklenen cevap da en üst yerden, Instagram’ın başkanı Adam Mosseri’den geldi.

???? There’s a lot happening on Instagram right now.



I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.



Please let me know what you think ???? pic.twitter.com/x1If5qrCyS