Instagram yeni yapay zeka özelliği üzerinde çalışıyor
Instagram yapay zeka destekli pek çok özelliği bünyesinde barındırsa da uygulama için yeni bir özellik daha geliştirildiği ortaya çıktı.
Instagram'ın dünyanın en popüler uygulamalar arasında yer aldığını biliyoruz. Instagram için bu popülerliği koruması ve artırması için onlarca yeni özellik ekleniyor ya da test ediliyor. Yeni ortaya çıktığına göre Instagram'a entegre edilecek yapay zeka özelliği halihazırda yazılmış olan metinleri farklı stillerde tekrar yazmaya olanak sağlayacak.
INSTAGRAM İÇİN ORTAYA ÇIKAN YENİ ÖZELLİK
Ortaya çıkan yenilik Instagram'daki mesajlar tarafına gelecek. Test edilen ekran görüntülerinde yapay zekayla yaz isimli bir kısım sohbete eklenmiş.
Bu sistemin nasıl çalışacağı henüz belli değil ancak sıfırdan metin oluşturmak gibi bir fonksiyondan ziyade yazılan metinleri farklı stillerde sunacak.
#Instagram is working on the ability to write a message with #AI ?? pic.twitter.com/7twsFy7UxI— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 8, 2024
Instagram yapay zeka haberleri Instagram yapay zeka mesajlaşma haberleri yapay zeka ile mesajlaşma haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'