Instagram yeni yapay zeka özelliği üzerinde çalışıyor

Instagram yapay zeka destekli pek çok özelliği bünyesinde barındırsa da uygulama için yeni bir özellik daha geliştirildiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:25
Instagram yeni yapay zeka özelliği üzerinde çalışıyor
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Instagram'ın dünyanın en popüler uygulamalar arasında yer aldığını biliyoruz. Instagram için bu popülerliği koruması ve artırması için onlarca yeni özellik ekleniyor ya da test ediliyor. Yeni ortaya çıktığına göre Instagram'a entegre edilecek yapay zeka özelliği halihazırda yazılmış olan metinleri farklı stillerde tekrar yazmaya olanak sağlayacak.

INSTAGRAM İÇİN ORTAYA ÇIKAN YENİ ÖZELLİK

Ortaya çıkan yenilik Instagram'daki mesajlar tarafına gelecek. Test edilen ekran görüntülerinde yapay zekayla yaz isimli bir kısım sohbete eklenmiş.

Bu sistemin nasıl çalışacağı henüz belli değil ancak sıfırdan metin oluşturmak gibi bir fonksiyondan ziyade yazılan metinleri farklı stillerde sunacak.

 


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