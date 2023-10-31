Instagram'da Sims'te karakter oluşturur gibi arkadaş oluşturma

Instagram pek çok yapay zeka destekli özellik geliştiriyor olsa da yeni ortaya çıktığı kadarıyla arkadaş oluşturmanızı da sağlayacak. Peki bu nasıl olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:56
Instagram'da Sims'te karakter oluşturur gibi arkadaş oluşturma
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Instagram yeni özelliklerini test ederken bunların bazıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce Meta'nın reklamsız bir Facebook ve Instagram deneyimi için ücretli abonelik üzerinde çalıştığı öğrenilmişti. Şimdi ise daha önce de uygulamaya gelecek özellikleri bulan ve sosyal medya hesabında paylaşan Alessandro Paluzzi, bu sefer Instagram'ın 'yapay zeka destekli arkadaşlar oluşturma' üzerinde çalıştığını aktardı. 

KENDİ ARKADAŞINIZI OLUŞTURUN

Buna göre Instagram'da tıpkı Sims'teki gibi oluşturulacak karakterleri ırklarından cinsiyetine kadar pek çok değişkenini belirlemek mümkün olacak.

 

Burada 'create an AI' olarak adlandırılan süreç, 'yapay zeka dostunun ne için kullanılacağını ve nasıl yapılacağını öğrenin' olarak açıklanıyor. Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde cinsiyetin dışında genç ya da yaşlı bir karakter oluşturulacağının da seçilebileceği görülüyor.

İstenirse etnik köken ve orada sıralanan bazı kişiliklerden biri seçilebiliyor.


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