Instagram'da Sims'te karakter oluşturur gibi arkadaş oluşturma

Instagram yeni özelliklerini test ederken bunların bazıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce Meta'nın reklamsız bir Facebook ve Instagram deneyimi için ücretli abonelik üzerinde çalıştığı öğrenilmişti. Şimdi ise daha önce de uygulamaya gelecek özellikleri bulan ve sosyal medya hesabında paylaşan Alessandro Paluzzi, bu sefer Instagram'ın 'yapay zeka destekli arkadaşlar oluşturma' üzerinde çalıştığını aktardı.

Buna göre Instagram'da tıpkı Sims'teki gibi oluşturulacak karakterleri ırklarından cinsiyetine kadar pek çok değişkenini belirlemek mümkün olacak.

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend ?? pic.twitter.com/onAxGfGdSg