iOS 16'nın en popüler özelliği Samsung'a geliyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:56

Teknoloji devi Apple’ın iOS 16 ile sunduğu yenilikler Android dünyasına da gelmeye başlıyor. iPhone kullanıcıları tarafından merakla beklenen kilit ekranı kişileştirme yeteneği, Samsung’un da radarına girmiş durumda.

One UI 5.0’ın üçüncü beta sürümünde kilit ekranına daha fazla özellik eklendiği bildirildi.

iOS 16 KİLİT EKRANI YENİLİĞİ SAMSUNG ONE UI 5.0’TE GÖRÜNDÜ

ShiftDelete'in haberine göre; Apple geçen haftalarda en yeni iOS sürümünü yayınladı ve iOS 16 ile birlikte kullanıcılara birçok yenilik sundu. Ancak en çok dikkat çeken özelliklerin başında kilit ekranı özelleştirme oldu. Apple, değişiklik sayesinde kullanıcılarına çok daha kullanışlı kilit ekranı hazırlama izni veriyor.

And i thought Xiaomi will be the first to copy Apple iOS 16 Lockscreen ??.... Samsung it is.. OneUI 5 Beta 3 pic.twitter.com/3sxY9TALaz — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 26, 2022

Samsung ise son One UI 5.0 güncellemelerinde bu özelliği test etmeye başladı. YouTuber Vaibhav Jain’in açıklamasına göre, Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın en son beta sürümü iOS 16’ya oldukça benzer bir kilit ekranı özelleştirme yeteneği kazandı.

DUVAR KAĞIDINI ALGILAYAMAYACAK

One UI 5.0 kullanıcıları yeni özellik sayesinde saat stilini, yazı tipini ve kilit ekranı tasarımını değiştirebilecek. Ancak iOS 16’dakinden farklı olarak duvar kağıdı algılama özelliğine sahip değil. Bu yüzden ayar çubuğu ve kamera düğmesi gibi butonlar kişileştirmeye dahil edilemiyor.

One UI 5.0’ın üçüncü beta sürümünde ayrıca uygulama açma/kapama animasyonlarının değiştiği ifade edildi. Kullanıcılar çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde uygulamalar arasında geçiş yapabilecek. Kilit ekranından Always on Display’e geçişte de bazı farklılıklar olacak.

Yine de, Android’e gelen tek yenilik bu değil. Apple’ın iPhone 14 serisi ile hayatımıza soktuğu Dynamic Island özelliği kullanıcıların beğenisini topladı. Bir geliştirici, tüm Android cihazlarda söz konusu özelliği kullanabilmek için uygulama geliştirdi.