iOS 16'nın en popüler özelliği Samsung'a geliyor

Teknoloji devi Apple’ın iOS 16 ile sunduğu yenilikler Android dünyasına da gelmeye başlıyor. iPhone kullanıcıları tarafından merakla beklenen kilit ekranı kişileştirme yeteneği, Samsung’un da radarına girmiş durumda.

One UI 5.0’ın üçüncü beta sürümünde kilit ekranına daha fazla özellik eklendiği bildirildi.

ShiftDelete'in haberine göre; Apple geçen haftalarda en yeni iOS sürümünü yayınladı ve iOS 16 ile birlikte kullanıcılara birçok yenilik sundu. Ancak en çok dikkat çeken özelliklerin başında kilit ekranı özelleştirme oldu. Apple, değişiklik sayesinde kullanıcılarına çok daha kullanışlı kilit ekranı hazırlama izni veriyor.

And i thought Xiaomi will be the first to copy Apple iOS 16 Lockscreen ??.... Samsung it is.. OneUI 5 Beta 3 pic.twitter.com/3sxY9TALaz