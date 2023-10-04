iPhone 15 Pro'yla hayatımıza giren özelliğe kullanıcı dokunuşu

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:17

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:17

Bir kullanıcı iPhone 15 Pro Max'inde yer alan Eylem Düğmesine farklı işlevler atadığı videoyu paylaştı. Burada iPhone'da yer alan düğmeye farklı görevler atıyor ve bunların hepsini yapabiliyor. X'te Dan Vittorini adlı bir kullanıcı, 'God Mode' olarak yaptığı paylaşımda sırasıyla, sağ ve sola yatırma ve tuşa dokunma hareketlerini yapıyor.

God mode: Action Button change based on orientation !?



Portrait = Toggle Silent Mode

Landscape Right = Take Photo

Landscape Left = Take Video#iPhone15ProMax #iPhone15 #actionbutton pic.twitter.com/D5QuQtprrQ — Dan Vittorini (@vittortech) September 23, 2023

EYLEM DÜĞMESİ NE İŞE YARAR?

Sessiz Mod: Aramaları ve uyarıları sessize almak için eylem düğmesine basabilirsiniz.

Odaklanma: Bildirimleri susturmak ve dikkatinizi dağıtan unsurları filtrelemek için odaklanma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Kişisel, Rahatsız Etmeyin ve İş arasında seçim yapabilirsiniz.

Kamera: Hızlıca fotoğraf çekmek için kamerayı açabilir ve açılır menüden selfie, video, portre ve diğer ayarları seçebilirsiniz.

El Feneri: İhtiyacınız olduğunda el fenerini açabilirsiniz.

Sesli Not: Hızlıca kişisel notlar, müzik fikirleri ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

Büyüteç: Telefonunuzu bir büyüteç gibi kullanabilirsiniz.

Kısayol: Bir uygulamayı açabilir veya favori kısayolunuzu çalıştırabilirsiniz.

Erişilebilirlik: Erişilebilirlik özelliklerini hızlıca kullanabilirsiniz, örneğin, ters çevirme veya kontrast artırma.