iPhone 15 Pro'yla hayatımıza giren özelliğe kullanıcı dokunuşu

Bir kullanıcı iPhone 15 Pro Max'inde yer alan Eylem Düğmesine farklı işlevler atadığı videoyu paylaştı. Burada iPhone'da yer alan düğmeye farklı görevler atıyor ve bunların hepsini yapabiliyor. X'te Dan Vittorini adlı bir kullanıcı, 'God Mode' olarak yaptığı paylaşımda sırasıyla, sağ ve sola yatırma ve tuşa dokunma hareketlerini yapıyor.

God mode: Action Button change based on orientation !?



Portrait = Toggle Silent Mode

Landscape Right = Take Photo

Landscape Left = Take Video#iPhone15ProMax #iPhone15 #actionbutton pic.twitter.com/D5QuQtprrQ