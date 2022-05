iPhone 15 tasarımının ilk ayrıntıları belli oldu: 'Hap delik' ekran geliyor

Teknoloji devi Apple, eylül ayında tanıtacağı iPhone 14 serisi için hazırlanıyor. Fakat daha iPhone 14 serisini tanıtmadan önce iPhone 15 serisiyle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Apple, iki ay önce düzenlediği etkinlikte başta iPhone SE 3 ve Orman Yeşili iPhone 13 olmak üzere birçok ürününü tanıtmıştı.

ShiftDelete'in haberine göre; Apple ve akıllı telefon ekranlarıyla ilgili sızıntı haberi yapan Ross Young, Twitter hesabından iPhone 14 serisinden iPhone 18 serisine kadar ekran özelliklerini veren bir çizelge paylaştı.

Aslında bu paylaşımın iPhone telefonlar için bir yol haritası olduğunu bildiren analist, ekran altı kameranın maliyetli olacağını bu yüzden zaman içinde belli bir sırayla gelmesi gerektiğini belirtti.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL