iPhone 15'lerdeki aşırı ısınma sorunu için Apple'ın çözümü yolda

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:03

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:03

Apple'ın iPhone 15'leri hakkında kısa bir süre önce 'aşırı ısınma' problemi bildirilmişti. Yeni telefonlarını kullanmaya başlayan kullanıcılar, yaşanan sorundan kaynaklı olarak isyan etmişti. Kutusundan hasarlı olarak çıktığı da söylenen iPhone'ların, ısınma problemi Apple'ın başına bela olmadan çözümün yolda olduğunu aktardı.

iPHONE 15'LERDE AŞIRI ISINMA PROBLEMİ 'GÜNCELLEME' İLE ÇÖZÜLECEK

Türkiye'de birkaç gün önce satışa çıkan telefonlar, ABD ve bazı ülkelerde geçen haftalarda çıkış yaptı. iPhone 15 Pro serisinde olan aşırı ısınma problemi standart bir kullanımda bile oldukça zorlanıyor ve ısınmaya başlıyor.

Kullanıcılar yaşanan bu ısınma probleminin yeni A17 Bionic işlemcisinden olduğunu düşündüklerini söylüyor.

It was over 100° Farenheit but I wasn't actually using the phone at all pic.twitter.com/iq4bWRAwqE — Ale?? Gear & Tech (@AlexGTech1) September 25, 2023

Sosyal medya üzerinden yeni iPhone'larıyla yaşadıkları sorunları paylaşan kullanıcılardan biri telefonun 48 dereceye kadar ısındığını aktardı. Bir diğer kullanıcı ise telefonu kullanmadığı sırada derecesini ölçtüğünü ve telefonun 100 fahrenheit yani yaklaşık 37. 7 santigrat derecenin üstüne çıktığını paylaştı.

Apple, başını yakacak bu sorun için pro modeller özelinde bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Güncellemenin henüz ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.