iPhone 15'lerdeki aşırı ısınma sorunu için Apple'ın çözümü yolda

Apple'ın iPhone 15'leri hakkında kısa bir süre önce 'aşırı ısınma' problemi bildirilmişti. Yeni telefonlarını kullanmaya başlayan kullanıcılar, yaşanan sorundan kaynaklı olarak isyan etmişti. Kutusundan hasarlı olarak çıktığı da söylenen iPhone'ların, ısınma problemi Apple'ın başına bela olmadan çözümün yolda olduğunu aktardı.

Türkiye'de birkaç gün önce satışa çıkan telefonlar, ABD ve bazı ülkelerde geçen haftalarda çıkış yaptı. iPhone 15 Pro serisinde olan aşırı ısınma problemi standart bir kullanımda bile oldukça zorlanıyor ve ısınmaya başlıyor.

Kullanıcılar yaşanan bu ısınma probleminin yeni A17 Bionic işlemcisinden olduğunu düşündüklerini söylüyor.

It was over 100° Farenheit but I wasn't actually using the phone at all pic.twitter.com/iq4bWRAwqE