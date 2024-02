'iPhone 16 kamerası ortaya çıktı' iddiası... Görenler şaşırdı: Tasarım değişiyor mu?

Teknoloji devi Apple, iddiaya göre iPhone 16 serisiyle birlikte akıllı telefonlarında önemli bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Yıllardır yatay veya dikdörtgen içerisine konumlandırılmış kameralara yer veren şirket, iPhone 16 modelleriyle bunu değiştirecek. Yeni sızan fotoğraflar, iPhone 16 kamerasını ortaya çıkardı.

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4