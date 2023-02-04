İş arkadaşım yapay zekâ

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:58

Yapay zekâ araştırma şirketi OpenAI, en iyi dil modelini temel alan sohbet robotu ChatGPT’yi kullanıma sundu. ChatGPT henüz test aşamasında olmasına rağmen kabiliyetleriyle dikkatleri üzerine çekti. Hatta Chat GPT’nin Google’ı tahtından edeceği de konuşuluyor.

Çinli internet devi Baidu, Open AI firmasının yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’ye rakip, AI robotunu mart ayında kullanıcıların hizmetine açıyor. ChatGPT’nin, anlaşılır yanıtları ve ayrıntılı problem çözme yaklaşımıyla kısa sürede 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Baidu AI sohbet robotunun, şirket destek personellerinin ve canlı operatörlerin yerini alması bekleniyor. Çinli arama devi, otonom araçlarla ilgili yapay zekâ ürünleri üzerinde de çalışıyor. Google son dönemlerde yapay zekâ araştırmalarına hız verirken yapay zekâ önümüzdeki yıllarda teknoloji rekabetinin en yoğun olacağı alan gibi görünüyor. ChatGPT’nin şu anda soru-cevap, matematik denklemleri çözme, metin yazma, diller arası çeviri, tavsiyelerde bulunma gibi özellikleri var.

Gün gittikçe daha fazla şirket iş verimliliğini artırmak, maliyetini azaltmak ve işe alım sürecini basitleştirmek için sohbet robotlarını mobil ve web uygulamalarına ekliyor. Yapay zekâ, makinelere insanlar gibi düşünme, yanıt verme ve görevleri yerine getirme gücü verirken insan etkileşimi artan yapay zekâ yeni nesil bir çalışma ortamının da kapılarını aralıyor.

PwC’nin araştırmasına göre, yapay zekânın 2030’a kadar yaklaşık 16 trilyon dolarlık ekonomik hacme ulaşması bekleniyor.

HIZINA HIZ KATACAK

Softtech tarafından hazırlanan 2023 Teknoloji Raporu’na göre, son iki yıl içerisinde yaşanan gelişmeler yapay zekanın pek çok iş için bireylere yardımcı olabilecek ve birçok işin tamamını üstlenebilecek bir çalışma arkadaşı olabileceğini gösteriyor. Bu noktada 2025’e kadar yapay zekânın yaygın bir iş arkadaşı olacağı öngörülüyor. KPMG araştırma şirketinin hazırladığı raporda küresel yapay zekâ, makine öğrenmesi ve robotik işlem otomasyonu teknolojilerinin 2025 yılına kadar 232 milyar dolar değere ulaşması bekleniyor. Rapordaki verilere göre, günümüzde 12.4 milyar dolar olan yapay zekâ pazarının gelecek üç yılda çok hızlı bir şekilde yükseleceği öngörülüyor.

Rapor kapsamında yapılan ankette yönetici olan katılımcıların yüzde 40’ının gelecek yıllarda yapay zekâ yatırımlarını yüzde 20 artıracağı açıklanıyor.

İŞSİZLİK ARTABİLİR

Teknoloji uzmanlarına göre, “İkinci Makine Çağı” olarak da adlandırılan bu dönemin karşımıza çıkaracağı zorluk, makinelerin daha karmaşık işleri yapabilir hale gelmesiyle daha fazla insanın işini elinden alacak olmaları. Yapay zekâ, insansı robotlar ve kuantum hesaplamaları sadece tekrarlanan basit görevlerde değil, aynı zamanda birçok insan açısından işi çekici ve ilginç kılan daha karmaşık faaliyetlerde de gün geçtikçe daha fazla kullanılıyor.

McKinsey’in bir raporunda, yerine otomasyonun geçme riski en yüksek olan mesleklerin üniversite diplomasından daha az nitelik gerektiren işler olduğu vurgulanıyor. Otomasyon, insanların yüzde 50’den fazlasının işini elinden alma potansiyeline sahip olup bu oran lisans veya yüksek lisans derecesine sahip çalışanlarda yaklaşık yüzde 22’ye düşüyor.

Softtech raporuna göre, yapay zekâ pek çok işi üstlenebilecek bir “iş arkadaşı” niteliğiyle 2025’e kadar hayatımızda daha fazla yer kaplayacak.