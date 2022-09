İsviçreli bilim insanları açıkladı: Uzaylılar ne zaman bulunabilir?

13 Eylül 2022 Salı, 16:11

Space.com'un haberine göre, 2 Eylül'de bir basın brifinginde konuşan Dr. Quanz, İsviçre'nin federal teknoloji enstitüsü ETH Zürih'te geliştirilmekte olan yeni teknolojiyi, James Webb Uzay Teleskobu gibi mevcut teknolojileri ve bilimin 5,000'den fazla ötegezegeni (Güneşimiz dışındaki yıldızların etrafındaki gezegenler) keşfederek kaydettiği ilerlemeyi iyimserliğinin nedenleri olarak gösterdi.

Space.com'a göre Dr. Quanz, "Başarının garantisi yok" dedi.

Ama bu yolda başka şeyler de öğreneceğiz.

Dr. Quanz buna örnek olarak Webb Teleskobu'nun kaydettiği, bir gaz devi olan ötegezegen HIP 65426'in ilk doğrudan görüntüsünün 1 Eylül'de yayınlanmasını gösterdi.

Bilim insanı, "[HIP 65426] sistemi çok özel bir sistem" dedi:

Yıldızdan çok uzakta dönen dev bir gezegen. Webb'in gezegenlerin fotoğraflarını çekme konusunda yapabileceği şey budur. Küçük gezegenlere ulaşmamız mümkün olmayacak. Webb bunu yapabilecek kadar güçlü değil.

Dr. Quanz ve ETH Zürih'teki meslektaşları, şu anda Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi tarafından geliştirilmekte olan Aşırı Büyük Teleskop için tasarlanan bir orta kızılötesi görüntüleyici ve spektroskopi cihazı üzerinde çalışıyor. Teleskop açıldığında yaklaşık 40 metre çapındaki aynasıyla yer tabanlı en büyük teleskop olacak ve ETH Zürih'te geliştirilmekte olan cihazla birlikte Webb Teleskobu'nun inceleyemediği ötegezegenleri inceleyebilecek.

Dr. Quanz, "Cihazın birincil amacı, en yakın yıldızlardan birinin etrafında potansiyel olarak Dünya'ya benzeyen karasal bir gezegenin ilk fotoğrafını çekmek" diye konuştu:

Ancak uzun vadeli vizyonumuz bunu sadece birkaç yıldız için değil, düzinelerce yıldız için yapmak ve düzinelerce karasal ötegezegenin atmosferini araştırmak.

Astrofizikçi aynı zamanda ETH Zürih'in 9 Eylül'de duyurulan ve Dünya'daki yaşamın nereden geldiği, nasıl geliştiği ve evrende başka bir yerde yaşam olup olmadığı gibi büyük soruları yanıtlamak üzere disiplinleri bir araya getirmek üzere tasarlanan yeni girişimi Yaşamın Kökeni ve Yaygınlığı Merkezi'nin (Centre for Origin and Prevalence of Life) yöneticilerinden biri.