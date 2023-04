James Webb, Uranüs'ün şimdiye kadarki en net fotoğrafını çekti

Güneş Sistemi’nde Güneş’e en yakın yedinci gezegen olan Uranüs, bugüne kadar yalnızca Voyager 2 uzay aracı ve Keck ile gözlemlenmişti. Donmuş manto ve hidrojen ile helyum gazlarından oluşan gezegen, tarihe geçecek bir şekilde James Webb Uzay Teleskobu tarafından gözlemlendi.

Üstelik James Webb, daha önce gördüğümüz görüntülerde gezegenin pek de göze batmayan silik halkalarını da apaçık ortaya koydu. Gezegen üzerindeki bulutlar ve Uranüs’ün en parlak uyduları da James Webb’in lenslerine yakalandı.

James Webb’in elde ettiği bu fotoğrafta gezegen üzerindeki parlak noktalar, atmosferde bulunan bulutlardan kaynaklanıyor. Fakat görüntünün en ilginç yeri bu noktalar değil, çok daha büyük bir şekilde görülebilen beyaz alan.

Webtekno'da aktarıldığı gibi beyaz alan, gezegenin tamamen buzla kaplı bölümünün ta kendisi. Bu alanı da tarihte ilk kez James Webb sayesinde bu kadar net bir şekilde görebiliyoruz. İşin ilginç yanı bu alan, doğrudan Güneş ışığında gözükse de gezegenin sonbahar döneminde ortadan kayboluyor. James Webb tarafından elde edilen verilerin bu gizemi aydınlatması bekleniyor.

Uranus. (Go ahead, get it out of your system. We tried.)?



Only Voyager 2 in the 1980s & Keck (with adaptive optics) have imaged the planet's rings before, and they've never been this clear. @NASAWebb highlights atmospheric features & 11 of its 13 rings: https://t.co/oWpw1ekldE pic.twitter.com/m5upNQKEEX