Kasırgaların şiddeti artıyor; bilim insanlarından yeni öneri

Bilim insanları, küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliğinden dolayı kasırga kategorilerinin 5'ten 6'ya çıkarılması çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:34
Kasırgaların şiddeti artıyor; bilim insanlarından yeni öneri
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Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda yapılan bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın iklim ve meteorolojik olaylar üzerindeki etkisi sebebiyle kasırgaları 5 kategoriye bölen Saffir–Simpson Kasırga Ölçeği halihazırda yetersiz kaldı. Gözlemsel verileri ve teorik modelleri inceleyen araştırmacılar, kategori 5'in sınırlarını aşabilecek kasırgaların ortaya çıkma olasılığı olduğunun altını çizdi.

YENİ BİR KASIRGA KATEGORİSİ AÇILMALI

California Üniversitesindeki araştırmacılar, küresel ısınmanın etkileri sonucunda şiddetleri her geçen gün artan kasırgaların 5 kategorili ölçekle belirlenmesinin zorluğuna dikkati çekti. Ölçekteki 5'inci kategorinin "açık uçlu" olduğunu belirten araştırmacılar, bu durumun kasırgaların oluşturduğu risklere yeterince önem verilememesine sebep olma olasılığından endişe duyduklarını aktardı.

Araştırmacılar, saatte yaklaşık 252 kilometre hızı aşan kasırgaların ele alındığı kategori 5'e ek olarak, saatte 308 kilometreyi geçen kasırgaların dahil edileceği 6'ncı bir kategorinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Araştırma, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayınlandı. Küresel ısınmanın sıcaklığı arttırmasının, rüzgar hızını da yükselterek daha güçlü kasırga oluşumuna neden olduğu biliniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezine göre, son 100 yıl içerisinde 22 kez kategori 5'te kasırga meydana gelirken, bu kasırgaların yüzde 48'i son 20 yılda oluştu.


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