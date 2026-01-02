Küfürlerle gündeme gelen Grok'tan yeni skandal: 'İstismar' görselleri tartışma yarattı!

X'in yapay zeka asistanı Grok uygulamaya tamamen entegre olarak çalışmasıyla en çok kullanılan AI modellerden biri oldu.

Bir paylaşımının analizinin yapılması veya o paylaşım hakkında bilgi vermesi istenen Grok'un bir yüzü ise tartışma yarattı.

İNSANLARI 'SOYDU'

Bazı kullanıcılar fotoğrafların altında Grok'a komut vererek o fotoğraftaki kişilerin bikinili veya mayolu hallerini çıkarmaya başladı.

Geçen aylarda ırkçılık, hakaret gibi konularla da tepkileri üzerine toplayan yapay zeka modeli etik tartışmaları da beraberinde getirdi.

İSTİSMAR GÖRSELLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka robotu Grok'un skandalları bitmek bilmiyor.

Toplumun ortak payda ve değerlerine ağır küfür ve hakaretler bulunmasıyla da daha önce gündem olan Grok gelen tepkiler sonucu algoritmalarında değişikliğe gitmiş ve küfür/hakaret içerikli sohbetlerini kısıtlamıştı.

Yapay zeka Grok'un son dönemde özellikle kadınları hedef alan, cinsel istismar niteliği taşıyan kurgusal görseller ile birlikte müstehcen içerikli konuşmalarını artırması kamuoyunun tepkisini çekti.

YURTTAŞLAR VE UZMANLARDAN 'ACİL ÖNLEM' ÇAĞRISI

Uzmanlar, hem X hesabı olan çocukların hem de uygunsuz görseli üretilen kadınların platformdaki müstehcen içeriklerden olumsuz yönde etkilenebileceği uyarısını yaptı. Vatandaşlar ve uzmanlar kontrolsüz biçimde artan kurgusal fotoğraflara yönelik 'acil önlem' çağrısında da bulunarak denetimlerin artırılmasını istedi.

MUSK, DURUMDAN RAHATSIZ DEĞİL

Öte yandan; Platformun sahibi Elon Musk'ın da Grok üzerinden kendisiyle ilgili yapılan benzer görsellere hesabında yer vermesi dikkatleri çekti.

Musk'ın kendisine yapılan bir bikinili görseli beğenmesi ve bunu paylaşması ünlü girişimcinin konudan rahatsız olmadığını gösterdi.