Kullanıcı oylarıyla Steam'de 2023'ün en iyileri belli oldu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:03

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:05

Steam her yıl yaptığı gibi 2023 yılında da en iyi olan oyunları seçmek için kullanıcıların oylarına başvurdu. Burada ayrılan kategorilerden adayları seçen kullanıcılar, en iyi oyunları da belirlemiş oldu.

STEAM'DE YILIN OYUNU HANGİSİ OLDU?

Buna göre yılın oyunu pek çok platformda olduğu gibi Baldur's Gate 3 oldu.

Yılın en iyi VR oyunu: Labyrinthine oldu.

Aşk ile devam ettirilen oyun ise Red Dead Redemption 2 oldu.

Steam Deck için en iyi oyun Hogwarts Legacy olurken, arkadaşlarla daha zevkli oyun kategorisinde Lethal Company yer aldı.

Üstün görsel stil ödülünü Atomic Heart alırken, en yenilikçi oynanış ise 2023 yılının en tartışmalı oyunu Starfield'a gitti.

Steam'de ilginç kategoriler de vardı. Bunlardan biri de kötü olduğunuz en iyi oyun kategorisi. Burada ise Sifu öne çıktı ve bu kategorinin kazananı oldu. Diğer adaylar arasında Overwatch 2, Street Fighter 6, EA Sports FC 24 ve Lords of the Fallen vardı.

En iyi oyun müziği ise The Last of Us Part 1'e gitti.

Üstün zengin hikaye şaşırtmayacağı gibi Buldur's Gate 3'e giderken, arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü ise Dave the Diver'a gitti.