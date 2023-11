Last of Us evreninde geçecek multiplayer yapım iptal edilmedi!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:39

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:39

Uncharted ve The Last of Us gibi başarılı yapımları ile bilinen Playstation stüdyosu Naughty Dog, zor günlerden geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda, stüdyonun The Last of Us Part 2 için geliştirdiği çok oyunculu modu bağımsız bir projeye dönüşmüştü ve hayranların merakla beklediği bir yapım olmuştu. Ancak stüdyonun son yıllardaki sessizliği ve bazı iddialar, yapımın iptal edilebileceğine işaret ediyordu. Ancak görünüşe göre Naughty Dog, projeden henüz vazgeçmiş değil.

LAST OF US FACTIONS 2 GELİŞTİRİLİYOR

Donanımhaber'in aktardığına göre PS3 için çıkış yapan The Last of Us, çok oyunculu Factions moduna sahipti. Özel bir hayran kitlesine sahip modun, The Last of Us Part 2’de de olacağı stüdyo tarafında doğrulanmıştı ancak Part 2’nin çıkışından önce Naughty Dog, Factions 2’nin bağımsız bir proje haline geldiğini ve bu yapımın daha sonra tanıtılacağını belirtmişti. Stüdyo, bu açıklamasının ardından yeni yapım hakkında bazı bilgiler paylaştı ancak daha sonra büyük bir sessizliğe gömüldü. Daha sonra gelen bir iddia ise, Bungie’nin The Last of Us Factions 2’yi beğenmediği ve bu durumun projeyi oldukça küçülttüğü yönündeydi. Bu iddianın üzerine Naughty Dog’da işten çıkarmalar başladı ve hayranlar, multiplayer Last of Us yapımının iptal edildiğini düşündü ancak görünüşe göre stüdyo, yapım üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Projenin Yönetmeni Vinit Agarwal, Twitter/X platformu üzerinde proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Böylece yapımı bekleyenlerin yüreğine bir su serpilmiş oldu. Çevrimiçi The Last of Us oyunu hakkında pek bir detay bulunmuyor ancak Neil Druckmann’a göre oyun, stüdyonun en iddialı oyunu olacak.