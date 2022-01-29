Mars'taki göktaşı çarpışmalarının ilişkin çarpıcı araştırma

29 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

Bilim insanları gezegenleri şekillendiren jeolojik olaylar ve süreçlere dair ayrıntılı bilgiler elde etmek yüzeydeki çarpma kraterlerini haritalamaya ve saymaya çalışıyor.

Avustralya’daki Curtin Üniversitesi'nden bilim insanları bu amaçla bir krater algoritmasına başvurdu ve Mars’taki 500’den fazla büyük kraterin oluşumunu analiz etti.

Earth and Planetary Science Letters adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırma, Mars kraterlerini oluşturan göktaşı çarpmalarının sıklığının 600 milyon yıldan fazla bir süredir tutarlı olduğunu ortaya koydu.

Bulgulara göre Mars yüzeyinde çapı 20 kilometreden fazla olan krater koleksiyonundan 49’u son 600 milyon yılda oluşmuştu.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Anthony Lagain, "Önceki araştırmalar, göktaşı çarpmalarının sıklığında ani artışlar olduğunu öne sürüyordu. Bu araştırma ise sıklığın milyonlarca yıldır fazla değişmediğini ortaya koydu" diye konuştu.

Gezegen yüzeyindeki çarpma kraterlerini saymak kanyonlar, nehirler ve volkanlar gibi jeolojik olayların tarihini doğru belirlemenin ve gelecekteki çarpışmaların ne zaman ve ne kadar büyük olacağını tahmin etmenin tek yolu.

Lagain, "Dünyada levha tektoniğinin yarattığı aşınma, gezegenimizin tarihini siliyor" diye ekledi:

"Güneş Sistemimizin jeolojik geçmişini hala koruyan Mars gibi gezegenleri incelemek, kendi gezegenimizin evrimini anlamamızı sağlar."

Araştırma ekibinin lideri, Profesör Gretchen Benedix ise algoritmanın, Ay da dahil olmak üzere diğer gezegen ve gök cisimlerinin yüzeylerinde işe yarayacak şekilde uyarlanabileceğini aktardı.

Ay’daki binlerce kraterin oluşumu artık otomatikman tarihlendirilebilir ve oluşum sıklıklarını daha yüksek bir netlikle analiz edebiliriz.

Kaynak: Independent Türkçe