Meta'nın rafa kaldırılan akıllı saatinin tasarımı çıktı

Meta'nın üstünde çalıştığı akıllı saatinin rafa kaldırıldığı söylenmişti. Tekrar gündeme gelen saatin olası tasarımı paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:52
Meta'nın rafa kaldırılan akıllı saatinin tasarımı çıktı
Abone Ol google-news

Meta'nın akıllı saat tarafında çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. Ancak 11 binden fazla çalışanıyla yollarını ayıran şirketin, akıllı saati rafa kaldırdığı ve uygulamaların geliştirilmesine odaklandığı söylenmişti. 

Portal serisi donanım ürünlerinin de fişini çeken Meta için 'akıllı saat' olayını tamamen rafa kaldırılmadığı ortaya çıktı. 

 

Android işletim sistemi üzerine kurulu olduğu ortaya çıkan akıllı saatin Google Pixel Watch üzerine oturtulmuş Apple Watch gibi durduğu söylenebilir. Ne tam bir yuvarlak ne de kare formunda olan saatte iki farklı kamera yer alıyor. Bu iki kamera cihazın arka ve ön kısımlarına ayrı olarak yerleştirilmiş. 

Video görüşmeleri için eklendiği düşünülen bu kameralar, gizlilik endişesi taşınmasına neden olabileceği söyleniyor. 


Mark Zuckerberg Meta Meta meta işten çıkartmalar Meta şirket facebook Facebook Meta

İlgili Haberler

Samsung'dan akıllı saatler için microLED ekran adımı

Samsung'dan akıllı saatler için microLED ekran adımı
Akıllı saatlere TRT bandrolü geldi

Akıllı saatlere TRT bandrolü geldi
TRT e-Bandrol kapsamına bilgisayar, tablet ve akıllı saatler de eklendi

TRT e-Bandrol kapsamına bilgisayar, tablet ve akıllı saatler de eklendi

En Çok Okunan Haberler