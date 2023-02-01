Meta'nın rafa kaldırılan akıllı saatinin tasarımı çıktı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:52

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:52

Meta'nın akıllı saat tarafında çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. Ancak 11 binden fazla çalışanıyla yollarını ayıran şirketin, akıllı saati rafa kaldırdığı ve uygulamaların geliştirilmesine odaklandığı söylenmişti.

Portal serisi donanım ürünlerinin de fişini çeken Meta için 'akıllı saat' olayını tamamen rafa kaldırılmadığı ortaya çıktı.

Leak: A new version of the @Meta smartwatch is in development, new details and photos below?? pic.twitter.com/mlEgEQvWp5 — Kuba Wojciechowski ?? (@Za_Raczke) January 31, 2023

Android işletim sistemi üzerine kurulu olduğu ortaya çıkan akıllı saatin Google Pixel Watch üzerine oturtulmuş Apple Watch gibi durduğu söylenebilir. Ne tam bir yuvarlak ne de kare formunda olan saatte iki farklı kamera yer alıyor. Bu iki kamera cihazın arka ve ön kısımlarına ayrı olarak yerleştirilmiş.

Video görüşmeleri için eklendiği düşünülen bu kameralar, gizlilik endişesi taşınmasına neden olabileceği söyleniyor.