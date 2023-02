Meta'nın rafa kaldırılan akıllı saatinin tasarımı çıktı

Meta'nın akıllı saat tarafında çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. Ancak 11 binden fazla çalışanıyla yollarını ayıran şirketin, akıllı saati rafa kaldırdığı ve uygulamaların geliştirilmesine odaklandığı söylenmişti.

Portal serisi donanım ürünlerinin de fişini çeken Meta için 'akıllı saat' olayını tamamen rafa kaldırılmadığı ortaya çıktı.

Leak: A new version of the @Meta smartwatch is in development, new details and photos below?? pic.twitter.com/mlEgEQvWp5